Левски писа още една тройка на противник и напомпа самочувствието за ЦСКА с шеста поредна победа (ВИДЕО)

Левски постигна шеста поредна във всички турнири и пета поредна с три отбелязани гола! "Сините" разгромиха Арда Кърджали с 3:0 като гост в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Мустафа Сангаре изведе столичани напред в резултата в 19-ата минута, а попадението му дълго време бе преразглеждано от ВАР. В началото на втората част Майкон завърши успешно контраатака. В 85-ата минута резервите Акрам Бурас и Евертон Бала комбинираха красиво, което позволи на бразилеца да се разпише. Левски продължава да е №1 с 35 точки - 6 пред ЦСКА 1948, който е с мач по-малко.

Срещата стартира с много битка в средата на терена. Първата по-интересна ситуация се откри пред Петков, чийто коварен шут бе отразен от Господинов. В 19-ата минута дълго подаване по въздух на Костадинов стигна до Сангаре. Таранът овладя, излезе сам срещу Господинов и преодоля стража за 0:1. Страничният съдия вдигна флага си, но след дълго преразглеждане попадението бе признато.

Домакините отвърнаха с далечен шут на Карагерен, който не представляваше трудност за Вуцов. В края на полувремето Кирилов бе блокиран на опасна позиция. През втората част статуквото се съхрани. В 50-ата минута "сините" организираха скорострелна контраатака. Петков пусна за Митков, който центрира на втора греда за Майкон, а бразилецът не чакаше втора покана, за да направи 0:2.

Малко по-късно Сула бе принудително заменен от Бурас. След известно затишие стражът на Левски трябваше да се намесва в 79-ата минута, когато спре излезлия очи в очи с него Шинашики. Момчетата на Веласкес не останаха длъжни и създадоха две голови ситуации. Рупанов и Бурас обаче не съумяха да ги материализират. Все пак в 85-ата минута появилите се от скамейката Акрам Бурас и Бала развинтиха противниковата отбрана, за да може бразилецът да оформи крайното 0:3.