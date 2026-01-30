Започва нова ера в БГ футбола: За първи път у нас съдия ще носи боди камера – технологията дебютира на финала за Суперкупата! (ВИДЕО)

Предстоящият двубой за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски на 3 февруари ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол, съобщават от Българската професионална футболна лига (БПФЛ). За първи път в историята на страната главният съдия на срещата ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена.

Във водещите първенства тази технология вече се използва

С реализирането на този проект България се превръща в една от малкото държави в Европа, която внедрява тази технология в официален футболен мач. С този акт българското първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове.

Инициативата на БПФЛ и Българския футболен съюз (БФС) е част от дългосрочната стратегия за превръщането на футбола в по-отворен продукт към привържениците. Благодарение на партньорството с лидера в спортните технологии Riedel, кадри от камерата на съдията ще бъдат интегрирани в реално време по време на живото телевизионно предаване. След края на срещата ще бъдат разпространени ексклузивни кадри с интересни и ключови моменти, заснети от терена.

Проектът се осъществява благодарение на тясното сътрудничество между президента на БФС Георги Иванов, президента на БПФЛ Атанас Караиванов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров.

Техният съвместен ангажимент към модернизацията на българския футбол и внедряването на водещи световни практики е ключов фактор за осъществяването на тази иновация в един от ключовите мачове за годината - Суперкупата на България, добавят от БПФЛ.

ОЩЕ: Голям проблем за Левски: Сангаре виси за финала за Суперкупата срещу Лудогорец