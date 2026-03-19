Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април във 2 МИР - Бургас

19 март 2026, 11:49 часа 197 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април във 2 МИР - Бургас

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" във 2 МИР - Бургас за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Калин Георгиев Стоянов

2. Ахмед Сюлейман Мехмед

3. Исмаил Юсмен Осман

4. Хюсеин Хасан Хафъзов

5. Ешереф Кязим Ешереф

6. Димитър Росенов Гавазов

7. Ангел Илиев Исаев

8. Мирем Хасан Дервиш

9. Кирил Димитров Котрулев

10. Костадин Симеонов Петков

11. Рамадан Джемил Мехмед

12. Стефан Георгиев Кенов

13. Анастасия Стойчева Георгиева

14. Ружди Хасан Ахмед

15. Михаил Николаев Михов

16. Ердал Али Юсуф

17. Никола Тодоров Мешков

18. Петя Василева Коларова-Иванова

19. Даниел Ташков Йорданов

20. Джюнейт Гюлтекин Шабан

21. Димитър Борисов Димитров

22. Емине Али Ахмед

23. Айше Хюсеин Тахирова

24. Атанас Тодоров Тонев

25. Мустафа Мехмед Бекир

26. Исмаил Джемал Юмер

27. Хасан Абдурахим Хасан

28. Халил Видат Ахмед

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивайло Анев
Ивайло Анев
