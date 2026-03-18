Компенсацията за горивата няма да е за всички: Служебният кабинет с подробности за условията и критериите за получаване (ВИДЕО)

Министерски съвет е приел решение, с което предоставя допълнително финансиране на Министерство на труда и социалната политика с цел подкрепа за уязвимите групи чрез програмата за компенсиране на увеличените цени на горивата за физически лица след ескалацията в Близкия изток, стана ясно от съвместен брифинг на социалния министър Хасан Адемов и министъра на финансите Георги Клисурски в Министерски съвет.

Максималният срок за предоставяне на тази подкрепа е 30 юни 2026 г.

"Програмата ще бъде насочена към физически лица за финансова подкрепа в размер на 20 евро месечно с цел компенсиране на разходите за транспорт. Средствата ще бъдат предоставени директно на физически лица чрез дирекцията за Социално подпомагане", каза социалният министър Хасан Адемов.

Условията за програмата

"Компенсацията стартира при едно условие и то е три поредни дни средната цена на дребно за страната на масовите корива А95N или дизеловото гориво да достигнат нива над 1.60 евро за литър по данни на НАП. Това представлява приблизително 20% увеличение на цената на дребно на горивата", уточни Адемов.

Идеята доразви финансовият министър Георги Клисурски, който каза, че мярката ще бъде активна само когато има истинска необходимост.

Няма да е за всички: Ето критериите

От брифинга стана ясно, че програмата ще обхване 1 млн. 380 хил. потребители, като необходимите средства ще бъдат осигурени от удължителен бюджет, в който чл. 3, ал. 3 дава възможност за такъв тип финансиране. Компенсацията няма да е за всички, а само за уязвимите групи.

На първо място ще има доходен критерий, според който право на подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен брутен доход е по-малък или равен на 652.41 евро или със средномесечен брутен доход за 2024 г. да е по-малък или равен на 537.88 евро.

"Защо се налагат данните за 2024 г., защото все още продължава кампанията по подаване на данъчни декларации до края на месец април и някои може да нямат регисрирани доходи", обясни Адемов.

Друг критерий за подкрепата е физическите лица да притежават МПС на свое име, да са съсобственици или лизингополучатели.

Начин на получаване на компенсациите

Министърът на финансите уточни, че парите в размер на 20 евро месечно ще бъдат получавани по банковите сметки на физическите лица под формата на компенсации.

Налага се обаче тези, които досега не са получавали помощ от Агенцията за социално подпомагане да попълнят заявления онлайн или в офисите на агенцията. Това не се отнася за тези, които вече са получавали такива помощи, защото техните данни са налични.