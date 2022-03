САЩ заплашиха с ответни действия, ако Русия национализира имоти и активи на напуснали западни компании

"Ако има такива действия от страна на Руската федерация, САЩ ще отговорят. Към момента няма нищо конкретно", каза тя.

Псаки отбеляза, че САЩ приветстват действията на компании, които са спрели работа в Руската федерация. Най-новите имена са Sony и Epson, като Sony спира продажбите на конзолата си Playstation на руския пазар, а Epson спира дейност и в Беларус. А YouTube спря монетаризацията на съдържание от Русия. Още: Кои компании напускат Русия и защо други избраха да запазят мълчание?

