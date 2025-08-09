От "мачът не е нагласен" до "Таки превзема боклука на София": Битката за над 500 млн. лева

"За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че "мачът не е нагласен" и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо". Това заяви кметът на София Васил Терзиев, като използва профила си в социалната мрежа Facebook, за да обяви новината.

Думите на Терзиев обаче бяха оспорени - както от бившия му коалиционен партньор Борис Бонев, така и с данни от различни медии като Mediapool и Bird.bg.

София да бъде по-чист град

По думите на Терзиев, ситуацията с обществените поръчки за събирането на боклука в София изглежда така:

Общо 15 оферти от 8 различни фирми и консорциуми бяха подадени за седемте обявени позиции (всяка позиция е отделна зона).

Получили сме по три оферти за зони 2, 3 и 4, по две за зони 5 и 6.

За зона 1 и 7 офертите са по една, поради което удължаваме техния срок за кандидатстване с 2 седмици.

От трън та на глог

Моментално обаче Борис Бонев отговори, също в профила си във Facebook. Основните му заключения - разпределят се над 500 млн. лева и че преди месеци предупредил, че "Таки се готви да превземе боклука на София на мястото на Вълка". Според Бонев, точно това ставало в момента.

Масло в огъня дойде и от Bird.bg - заради написаното в Mediapool, че "сред новите имена, които искат да влязат в чистенето на София, е фирмата "Транс 2025", която до преди месеци е била собственост на свързваната с Христофорос Аманатидис - Таки "Новита Холдинг груп". Проверка на Actualno.com в Търговския регистър показа, че на 3 април, 2025 година, едноличен собственик на "Транс 2025" ЕООД става Стефан Колев, след като преди това, от 13.02.20 г. "Новита Холдинг груп" е собственик на компанията. Документално обаче няма никаква директна следа в Търговския регистър между "Новита холдинг груп" и Таки.

Задочният отговор на Терзиев

"Ще продължавам да повтарям, че нито аз, нито общината като администрация бихме могли да имаме контрол върху това кои фирми участват в поръчките. Онова, което е в нашите ръце, е да заложим условия, които не дискриминират никого - за да имат повече фирми възможност да участват, както и да работим така, че всеки бизнес да се чувства свободен и спокоен да влезе в договорни отношения с общината", написа още Терзиев във Facebook.

