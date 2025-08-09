Украйна предава свои земи на Русия за мир: Зеленски отговори (ВИДЕО)

Украинският президент и Върховната рада не могат самостоятелно да вземат решение за териториалната цялост на Украйна. Трябва да има или промяна в украинската конституция, или както е в момента - да има референдум, на който да бъде взето решение. Това реално припомни украинският президент Володимир Зеленски предвид предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заради която тръгнаха спекулации какво ще приеме Путин като вариант за край на войната в Украйна.

"Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в Конституцията на Украйна. Никой няма и не може да се отклони от това. Украинците няма да дадат земята си на окупатора", заяви Зеленски.

Гледната точка на Зеленски и на Украйна

"Украинците защитават своите. Дори тези, които са с Русия, знаят, че тя върши зло. Разбира се, няма да даваме на Русия никакви награди за стореното. Украинският народ заслужава мир. Но всички партньори трябва да разберат какво е достоен мир. Тази война трябва да бъде прекратена и Русия трябва да я прекрати. Русия я започна и я проточва, без да се вслушва за никакви срокове, и това е проблемът, а не нещо друго.

Украйна е готова за реални решения, които могат да донесат мир. Всякакви решения, които са срещу нас, всякакви решения, които са без Украйна, са едновременно решения срещу мира. Те няма да донесат нищо. Това са мъртви решения, те никога няма да проработят. И всички ние се нуждаем от истински, жив мир, който хората ще уважават. Готови сме, заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори, да работим за истински и най-важното, траен мир - мир, който няма да се разпадне заради желанията на Москва".

