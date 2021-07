Водещи рекламни специалисти са в журито на най-големия фестивал на креативната индустрия в България – ФАРА 2021

Дни преди изтичането на крайния срок за подаване на заявки за участие в най-големия рекламен фестивал в България – ФАРА, Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) обяви кои ще са членовете на журито, които ще оценяват най-успешните и креативни рекламни кампании за изминалите две години.

„За поредна година при подбора на журито на ФАРА прилагаме метод, признат в почти всички международни рекламни фестивали. За нас са приоритет както постиженията на българските агенции, така и професионалните качества на специалистите. Това е и основната причина да съберем на едно място по-широко жури от специалисти от комуникационни агенции-членове на БАКА, спечелили отличия в последните три издания на ФАРА, с доказани професионалисти с висока репутация в бранша, оценени с награди от национални и международни творчески фестивали, участвали в журита на национални или международни фестивали, и с дългогодишен опит в сферата на креативната индустрия.“, коментира Ненад Лозович, Председател на БАКА и член на Организационния комитет за ФАРА.

Председател на журито на Творческия фестивал ФАРА 2021 е Душан Дракалски, един от най-креативните и най-опитните комуникационни специалисти от Балканите.

Криейтив професионалистите в Жури Първи кръг, които ще определят финалистите в конкурсната програма на Творческия фестивал, са: Ангел Искрев - Творчески директор, proof.; Андрей Андреев-Вини - Творчески директор, New Moment София; Васил Петраков - Творчески директор, guts&brainsDDB; Велина Мавродинова - Творчески директор, Enthusiasm, бранд дизайн; Владимир Димитров - Creative Lead, Publicis Sofia; Георги Златков - Творчески директор, The Smarts; Димитра Мирчева - Творчески директор, Garlic Sofia; Ивелина Гичева-Николова - Group Creative Director, Ogilvy София; Илия Лазаров - Vice President of Growth, Wunderman Thompson Sofia; Илия Яков - Творчески директор, All Channels Group; Максим Стоименов - Творчески директор, B+RED; Мария Димкароска – Арт директор, A Team; Момчил Захариев - Творчески директор, NEXT-DC; Надежда Трифонова - Основател и творчески директор, NRG Brands; Пенко Котов - Творчески директор, Noble Graphics; Петър Бояджиев - Creative Partner, gobox; Радомир Иванов - Творчески директор, Saatchi&Saatchi Sofia; Сергей Георгиев - Творчески директор, Havas Bulgaria; Слави Василев - Senior Copywriter, Tribal Worldwide; Софрони Милев - Арт директор, Nitram; Цанка Крушева - Executive Creative Director, McCann Sofia.

Най-добрите рекламни форми и комуникационни кампании за 2020/2021 ще бъдат наградени от Жури Втори кръг, съставено от уважавани имена в индустрията, в състав: Йордан Жечев - Регионален творчески директор, guts&brainsDDB; Марсел Леви - Творчески директор, Noble Graphics; Марин Костов - Мъро – Изпълнителен творчески директор, All Channels Group; Мария Тодорова - Основател, NEXT-DC; Мартин Димитров – Основател/Творчески директор, Nitram; Петър Кесерджиев - Главен творчески директор, Saatchi&Saatchi Sofia; Радослав Бимбалов – Съосновател, The Smarts Group.

За първа година, по време на ФАРА 2021, ще се проведе и изцяло нов Медиен фестивал. Професионалистите, които ще имат задачата да наградят работите, открояващи се чрез стратегия в използването на медийните канали, са: Александър Бирцоев - Изпълнителен директор, Zenith Media/Publicis Groupe Bulgaria; Александър Гагов – Управител, CONNECTED | ALL CHANNELS GROUP; Владимир Стоилов - Управляващ директор, Ogilvy София; Иво Алтънов - Managing Director, Noble Graphics; Митко Каракашев - Head of Digital, NEXT-DC; Плутархос Маридакис - Собственик и изпълнителен директор, Стендпойнт Медия; Сава Ахмаков - Client Service Director, proof.; Силвия Юдакова - Digital Media Director, Tribal Worldwide Bulgaria; Юлита Станишева - Executive Media Director, McCann Sofia.

Повече информация за членовете на журито на ФАРА 2021 ще откриете тук: https://www.fara.bg/jury

Във ФАРА 2021 могат да участват рекламни форми и комуникационни кампании, които са създадени в България и са публикувани/излъчени/организирани в страната или чужбина между 01.01.2019 и 30.04.2021 г.

Заявки за участие във ФАРА 2021 се приемат до 5 юли чрез онлайн система, достъпна през меню „ПОДАЙ ЗАЯВКА“ на уебсайта на Фестивала www.fara.bg

FARA UNUSUAL 2021 ще се проведе от 8 до 11 септември, като за първи път от 2000 година насам Фестивалът ще събере в столицата професионалистите от комуникационния бранш. Двадесет и първото издание на ФАРА преминава под мотото “Unexpect the expected”. FARA UNUSUAL 2021 се завръща след година пауза с промени в Творческия фестивал, като включва нова категория – Бранд адаптивност, както и обновена подкатегория Социални медии и инфлуенсър маркетинг.

Регламент за участие, категории, такси и допълнителна информация за ФАРА 2021 може да бъде намерена тук.

ФАРА 2021 събира отново заедно рекламната общност благодарение на силната подкрепа от Нова Броудкастинг Груп и Нетинфо.

За повече информация следете www.fara.bg.