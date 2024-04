Руската "голяма" офанзива: Нагласите в Украйна

Майор Тарас от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), на служба в Краматорск, веднага след гласуването в Конгреса на САЩ, коментира така: "Можете да чуете, че руснаците са много недоволни от това, че американски боеприпаси и друго оборудване пак ще тръгнат. Благодарни сме на Америка и други страни за тяхната помощ и се нуждаем САЩ да прехвърлят оръжия възможно най-бързо. Това е въпрос на живот и смърт за нашите войници. Отделно, това ще ни помогне не само да спрем руското настъпление, но и да си върнем всички окупирани от тях територии".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, главнокомандващият на ВСУ ген. Олександър Сирски и началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) ген. Кирило Буданов считат, че руските войски ще започнат по-голяма офанзива в края на май или началото на юни. Но има допускане сред военните, че Москва няма да чака Вашингтон да възобнови доставките на оръжия, така че украинските сили се подготвят за активна защита.

Доскорошният говорител на ВМС (военноморските сили) на Украйна и вече говорител на украинското командване "Юг" Дмитро Плетенчук каза следното: "Трудно е да се предвиди каква ще бъде тактиката на нашия противник. Ние знаем, че руснаците са склонни към импулсивни решения и могат да приложат неочаквани ходове. Така че е трудно да се предвиди какво ще направят и това е необходимо да се отчита. Разбира се, всяко засилване на атаките от Русия ще усложни нашата работа и ние се готвим за всякакви неочаквани обрати. В същото време местните власти, военни и граждански, изграждат нови и подсилват съществуващите укрепления по цялата фронтова линия", добави той.

В интервю, публикувано от украинската служба на BBC, генерал-лейтенант Кирило Буданов каза: "В близко бъдеще ще се сблъскаме с доста трудна ситуация. Това няма да е катастрофално, но вероятно ще имаме проблеми от средата на май": Буданов: През май ще се изправим пред трудна ситуация, но не и пред Армагедон

"Ние се подготвяме", заяви Зеленски, повтаряйки предупреждението на Сирски, че Русия възнамерява да превземе Часов Яр през следващите седмици. Часов Яр е укрепен град на 12-15 километра западно от Бахмут и ключов център за ВСУ в Донецкото направление, осигуряващ предна защита на някои от най-големите градове в региона, включително Краматорск и Славянск: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск - Краматорск

"Очаквам, че ще издържим, че оръжията ще пристигнат навреме, че ще можем да отблъснем офанзивата на врага и след това да осуетим плановете на Русия за пълномащабно контранастъпление през юни", заяви Зеленски.

Реалностите сега

СНИМКА: украински генщаб

В момента украинската армия е силно ограничена в способността си да защитава фронтовата линия от 600 мили поради липса на артилерийски снаряди и ракети, необходими за отблъскване на вражеската пехота и атаки с бронирана техника, както и за осигуряване на собствено прикритие. Украинските въоръжени сили са почти изчерпали боеприпасите за системи за противовъздушна отбрана. През последните седмици те успяха да свалят много по-малко балистични и други ракети, дронове и умни бомби (модернизирани конвенционални авиационни бомби), позволявайки на Русия да нанесе сериозни щети на украинската инфраструктура, като например електроцентрали: Втора за деня: Русия подпали още една ТЕЦ в Украйна

Продължителната руска офанзива измори украинските войници и доведе до значителни загуби. Украинският морал беше подкопан, докато военните наблюдаваха как американските доставки на оръжие намаляват.

Кореспонденти на The Independent са посетили много градове в северната и източната част на Украйна през последните три седмици и са забелязали голям брой украински бронирани бойни средства и тежки оръжия. Украинските въоръжени сили създават допълнителни укрепени отбранителни линии на няколко мили от сегашните си позиции.

Една последица от намаляването на американската военна помощ е, че членовете на НАТО и другите съюзници на Украйна увеличиха техните доставки. Германия пое водеща роля в за украинската противовъздушна отбрана. Тя прехвърли 3 от 12 собствени американски системи за противовъздушна отбрана Patriot в Украйна и обеща четвърта. Освен това германските власти стартираха инициативата за незабавни действия за противовъздушна отбрана (IAAD), призовавайки други страни да дарят част от собствените си аналогични системи на Киев или да отделят пари, за да ги купи. Инициативата на IAAD също призовава за предоставяне на Украйна на други мощни системи за противовъздушна отбрана, като съветските С-300 и западните SAMP/T. Нидерландия и Дания изглежда са готови да се присъединят към IAAD, а Германия съобщи, че и други страни проучват възможността да участват в инициативата.

IAAD повтаря чешката инициатива за закупуване на артилерийски и ракетни системи за Украйна в трети страни. Украинските въоръжени сили имат остра нужда от 152-мм боеприпаси за артилерийски оръдия съветско производство, както и от 155-мм за оръдия западен образец.

Автор: Асколд Крушелницки, за The Independent. Журналист, който в момента живее в Украйна. Работата му се появява в множество публикации, включително The Sunday Times и The Chicago Tribune.

Източник: The Independent

Превод: Ганчо Каменарски