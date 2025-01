Катастрофа и седалката се разпада: Прокремълски канал заклейми популярен китайски джип (ВИДЕО)

Китайските джипове Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T може да бъдат изтеглени от руския пазар. Причината - лош дизайн на облегалките на седалките, които по време на инцидент (сблъсък) причиняват компресионна фрактура на гръбначния стълб на шофьора и на пътника до него.

Видеокадри с демонстрация на опасността показват какво е положението с джип Changan Uni-S. Става въпрос за катастрофа, която не е тежка, но задницата на автомобила е повредена, а облегалката на шофьорската седалка буквално се огъва като гимнастичка на състезание. Пострадалите собственици на автомобили вече са се свързали с Националния автомобилен съюз на Русия с молба да организират проверка.

Автомобилът е в топ 5 по популярност в Русия, като през 2024 г. продажбите на Uni-S, Uni-T и Uni-K са се увеличили със 109%, 110% и 129%.

Chinese cars are breaking Russians' spines



Chinese vehicles Changan Uni-S, Uni-K, and Uni-T might soon be removed from the Russian market. The reason? Faulty seatback design, which poses a significant risk of spinal fractures even in minor accidents.



These models are among… pic.twitter.com/25MIORT1Er