Русия отмъщава на Renault и руснаците с такива коли, бащата на Мъск сипе бисери от Москва (ВИДЕО)

Руският депутат Михаил Шеремет, който е представител на незаконно анексирания от армията на руския диктатор Владимир Путин Кримски полуостров, внесе предложение в Думата (долната камара на руския парламент) френската автомобилна компания Renault да бъде обявена за фашистка/нацистка. Идеята е това да стане, ако Renault действително почне да произвежда дронове за Украйна, съобщава руската държавно-пропагандна агенция РИА Новости.

Още: Френски автомобилен гигант ще произвежда дронове край фронтовата линия в Украйна

Какво по същество предлага Шеремет? Ако френският концерн почне да помага на практика на Украйна, логото на Renault да бъде обявено за символ на нацизма в Руската федерация. Това значи всеки собственик на автомобил Renault да е изправен пред глоби и наказания, защото разпространява "нацизма" само като кара автомобила си, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Междувременно, в Москва бащата на Илон Мъск продължава с мисията си да възхвалява Русия. Ерол Мъск е посочен като лектор на "Форум на бъдещето 2050". Форумът е идея на Александър Дугин, т.нар. идеолог на Путин - Още: Идеите на Дугин са гавра с жадния за свобода руснак: Говори създателят на "Стража" (ВИДЕО)

Хвалбите на Мъск-старши дойдоха след като беше питан как се отглежда гений, с препратка към сина му. Отговорът беше кратък: "С шамари".

🤢Elon Musk’s father calls Moscow “the capital of the world”



Errol Musk, father of the American billionaire, visited the Russian capital to attend the “Future Forum 2050,” organized by Alexander Dugin — the main ideologue of the so-called “Russian World.”



“It’s my first time in… https://t.co/rKyaNtGgp7 pic.twitter.com/seUQW5Ppyx