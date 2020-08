Тръмп обяви война на производител на гуми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова сънародниците си да бойкотират продукцията на производителя на гуми Goodyear. Той нареди да бъдат махнати от неговата лимузина гумите на компанията и да бъдат заменени с такива на друга фирма.

„Не купувайте гуми Goodyear. Тя (компанията) забрани използването на лозунга Make America great again. Купете си гуми с по-добро качество за по-ниска сума“, написа Тръмп в своя Twitter.Възмущението на президента е заради забраната, която компанията наложи на своите служители. Те нямат право да носят символични знаци от предизборната кампания на Тръмп, в това число и лозунга MAGA (Make America Great Again). Според информации от социалните мрежи, забраната засяга всички политически лозунги, а не само тези на Тръмп. А от Goodeyar дори отрекоха наличието на такъв документ.Самият Тръмп се вози най-често на лимузина Cadillac One, която е известна още и с прякора си Звярът (The Beast). Автомобилът е „обут“ с гуми Goodyear, но сега явно те ще трябва да бъдат сменени. Президентската лимузина тежи около 9 тона и е оборудвана с противопожарна система, а също така и със защита от химическо, ядрено и биологическо оръжие. В автомобила и специален хладилник, където се съхранява кръв за преливане. Дебелината на бронята на машината е около 200 мм.