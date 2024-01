Джейсън Момоа: Без дом съм, но не съм бездомен

Но само няколко дни след като направи признанието, звездата от "Аквамен" разясни житейската си ситуация пред People, като заяви пред изданието: "Просто съм без дом. Не съм бездомник“.

Той обясни, че натовареният му работен график му пречи да се установи, тъй като често "ходи от филм на филм".

„Имам хубаво ремарке", каза Момоа. "Всички казват: "Джейсън Момоа е бездомник". Аз казвам: "Спокойно. Имам си един спален чувал“.

Забележките идват дни след като актьорът уреди развода си с бившата си съпруга Лиза Бонет почти две години след като двойката обяви раздялата си.

Бившата двойка започна да се среща през 2005 г. и в крайна сметка се ожениха по време на интимна церемония през 2017 г.

През тези години 56-годишната Бонет и 44-годишният Момоа се сдобиха с две деца: дъщеря Лола, на 16 години, и син Накоа-Улф, на 15 години.

След 6-годишен брак двойката разкри през януари 2022 г., че се е разделила.

Но в съдебните документи, подадени от Бонет по-рано този месец, октомври 2020 г. е посочен като официална дата на раздялата.

Разводът им беше финализиран на 9 януари и бившата двойка се съгласи на съвместно физическо и юридическо попечителство над децата си.

Според The Blast в документите е записано: "Въз основа на разпределението на активите и доходите, както е договорено от страните в споразумението, страните ще си поделят разходите за живот на малолетните деца и никоя от страните няма да плаща издръжка на другата".

Двете страни се съгласяват, че "ако малолетните деца или някое от тях пътуват или почиват с една от страните, тази страна ще отговаря за разходите на децата за такива пътувания".

Разводът е обявен за "безспорен" и двете звезди "се отказват от правото" да търсят или да получават съпружеска издръжка един от друг.

След като кариерата на Момоа започна да расте след пробива му в ролята на Хал Дрого в първите два сезона на "Игра на тронове" (2011-2012 г.), предложенията за сочни роли само се увеличаваха.

В резултат на това роденият в Хонолулу, Хавай, работи постоянно, което, изглежда, само се е увеличило сега, когато е свободен мъж през последните три и повече години.

Само през последните 6 години Момоа се е снимал в такива високопрофилни филми като "Лигата на справедливостта" (2017), "Аквамен" (2018), "Дюн" (2021), "Бързият Х" (2023) и "Аквамен и изгубеното кралство" (2023), и това е в допълнение към трите му сезона в "Граница" (2016-2018) и трите сезона в "Виж" (2019-2022).

Поглеждайки напред, Момоа има главна мъжка роля в предстоящия исторически лимитиран сериал Chief Of War и американско-италианския драматичен филм In The Hand of Dante.

Освен това има и нов риалити сериал On The Roam, в който "пътува из страната, за да се срещне с необикновени личности, които проправят свой собствен път", според IMDb, чиято премиера по Max е на 18 януари.

Въпреки че е "постоянно на път", Момоа твърди, че "се справя добре".

И макар да е щастлив, че в момента все още е зает с работа по различни проекти, актьорът предвижда "забавяне" за себе си в бъдеще.

„Никога не съм си купувал къща, но се вълнувам, че един ден ще го направя“, призна той, преди да се пошегува, че хората ще се учудят, когато разберат, че най-накрая си е купил собствен дом.

Сега официално е свободен мъж, но благодарен, че има процъфтяваща кариера в работата, която обича, Момоа каза, че все още обича да пътува из страната, научавайки повече за изкуствата и занаятите от хора далеч от Холивуд.

„Това са нещата, които наистина искам да правя, и се надявам, че като правя това, ще създам нещо и ще дам за благотворителност“, каза той. "Чувствам се добре, когато казвам: "Уау, това е хубаво. Правя това, което искам да правя“.

Той добави, че предстоящият сезон на поредицата му "На скитане" ще включва срещи със занаятчии, отговорни за създаването на някои аспекти от неговите филми и телевизионни предавания. Други приключения ще го накарат да помогне за възстановяването на Rolls-Royce Phantom от 1920 г. и да се срещне с фотографа Тод Хидо.

„Това е моята страст към занаятчиите, които се занимават с ръчна изработка“, каза звездата от "Игра на тронове". „Нещата, които наистина обичам, искам да почета хората, които ме вдъхновяват, и след това искам да направя неща, които са наистина готини за благотворителност, за да могат, знаете, да привлекат цялото това внимание към тези занаятчии. Така че, когато хората видят шоуто, аз ще скоча в Instagram и ще се опитам да се включа, за да можем да продадем на търг много от тези готини неща и да разпространим малко любов", предава БГНЕС.

