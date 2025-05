При небивалици за отрязана детска глава: Заплаха от затвор в Русия, ако искаш компенсация за щети от обстрели (ВИДЕО)

Увеличават се сигналите за "мошенически действия" заради войната в Украйна. За това предупреди губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков на поредното заседание на кризисния щаб на местните власти. Местното издание "Пепел" уточни допълнително за какво говори иначе в много общ план Гладков – местни жители нарочно оставят колите си в зони на военни действия, където има обстрели, а после търсят компенсации от руската държава.

Гладков открито каза, че има и се множат все повече групи, организирани през социалните мрежи, които обединяват хора с разбиране, че заради войната обезателно трябва да има разселване на други, по-безопасни места, а не хората да остават в зони на де факто военни действия. Според губернатора на Белгородска област, имало много "неоснователни" искания за държавна помощ. Той директно заплаши, че ако се установят "умишлени" действия за получаване на помощ от руската държава, при положение, че няма основания, щяло да има отговор на база "криминално" престъпление. "Нашата задача е да помогнем на живущите да се справят с крайно сложната ситуация с помощта на федерални и регионални мерки", заключи Гладков.

🤡The governor of Belgorod region, Russia, Gladkov, complained that residents are "deliberately" placing their cars under drones and then demanding compensation.



In addition, residents of the border area are demanding relocation from the dangerous zone, which he claims is… pic.twitter.com/fnKDKymLue