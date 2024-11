Куентин Тарантино призна, че мрази римейковете и не желае да гледа едни и същи истории

Легендарният режисьор Куентин Тарантино разкри, че не е гледал нито един от научнофантастичните епоси "Дюн" на Дени Вилньов въпреки одобрението на критиците, тъй като вече е гледал оригиналния филм на Дейвид Линч от 1984 г. Тарантино сподели пред "The Bret Easton Ellis Podcast": "Гледах "Дюн" (на Дейвид Линч) няколко пъти. Не ми е необходимо да гледам тази история отново. Нямам нужда да виждам пясъчни червеи."

Режисьорът на "Криминале" настоява, че няма нищо против работата на Вилньов, но смята, че "Дюн" е типичен пример за настоящата мания на индустрията по римейковете. "Хората питат дали съм гледал "Дюн". Гледал ли съм "Рипли"? Гледал ли съм "Шогун"? А аз отговарям: не, не, не, не, не. Има шест или седем книги за Рипли. Ако направите още една, защо правите същата, която вече са правили два пъти? Гледал съм тази история два пъти преди това и не ми хареса и в двете версии, така че не ми е интересно да я видя за трети път. Ако разкажеш нова история, тя ще е достатъчно интересна, за да я гледам", каза Тарантино.

Снимка: Getty Images

Режисьорът добавя: "Гледах "Шогун" през 80-те години. Изгледах всичките 13 часа. Нямам нужда да гледам тази история отново, не ме интересува как ще я направят. Не ме интересува дали ще ме вземат и ще ме поставят в древна Япония в машина на времето. Не ме интересува, аз съм видял историята."

Фен на "Жокера"

Тарантино разкрива, че е "изключително" впечатлен от "Жокера: Folie a Deux" - въпреки че критиците са се изказали против музикалното продължение на комикса, в което участват Хоакин Финикс и Лейди Гага.

"Наистина се впуснах в него. Наистина ми харесаха музикалните сцени. Наистина се увлякох. Мислех, че колкото по-банални са песните, толкова по-добри са те. Установих, че се вслушвам в текста на "For Once in My Life" по начин, по който никога преди не съм го правил", добави той, цитиран от БГНЕС.

