Тео Ушев: Изборът за български филм "Оскар" е нелигитимен

Филмът "Страх" на режисьора Ивайло Христов е българското предложение за "Оскар" за международен филм, съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата. Сюжетът се завъртва около историята на вдовицата Светла (Светлана Янчева), която наскоро е загубила работата си като учителка. Селото ѝ е близо до границата с Турция и край него често се появяват бежанци. Един ден Светла среща в гората мигрант от Африка (Майкъл Флеминг). Срещата променя както нейния живот, така и този на живеещите в селото, които са категорични, че пришълецът трябва да напусне.

Двата филма, между които е бил изборът са българското предложение за "Оскар" са "Страх" и "Жените наистина плачат" (б.р. - в него участва новата звезда на световното кино - Мария Бакалова). “Страх" е избран от жури с председател кинокритика проф. Божидар Манов и в състав: Светла Ганева - оператор, Ралица Петрова - режисьор, Теодор Ушев - аниматор и режисьор, Виктор Чучков-младши - режисьор, Александър Грозев - кинокритик, и проф. Любомир Халачев - режисьор. Според Тео Ушев, обявен за най-влиятелен аниматор в света за последните 25 години, изборът е нелигитимен. Ето защо:

Точно преди за замина от България се съгласих да участвам в комисията по определяне на българския участник за най-добър чуждестранен филм. Всъщност, отложих билета си, за да участвам. Трябваше да бъдем 7 човека. Останалите членове на комисията няма да назовавам, оставям на тях да го съобщят. Няма да коментирам и качествата на предложените филми. Протече интересна дискусия, доста смислена, между другото. Накрая се разбра, че никой не е склонен да отстъпи от принципите си. Резултатът - 4:3 в полза на "Страх" на режисьора Ивайло Христов (3 гласа имаше "Жените наистина плачат")

По вкус и цвят, приятели няма. Но направи впечатление поколенческото разделение във вкусовете и възприятита ни...Но имаше един проблем, който доста ме притеснява.

И той беше, че от предвидените 7 човека, присъстваха само... 5! Де факто, ако се брояха само гласовете на присъстващите, резултатът щеше да бъде 3:2 в полза на "Жените наистина плачат". Останалите 2 бяха изпратили само гласовете си. Така, на практика, дискусията нямаше никакъв смисъл, защото накрая, така или иначе се събраха картите, и механично беше решен казуса.

Единият участник имаше основателни причини за отсъствие (операция - остава въпросът защо не е сменен?). Той поне беше достъпен по тел. (проведохме разговор с него). Другият се беше скрил. Бил недостъпен - там където бил, нямало интернет, нямало тел...?! Кое ли е това място?

Остава за мен въпроса - какъв е смисъла на подобни събирания и дискусии, ако всичко се свежда до елементарен глас? Ако аргументите остават във въздуха, или някой "велик" фактор въобще не си е направил труда да чуе или изложи своите?

За мен, персонално, изводите са ясни:

1. Така полученият резултат е нелигитимен.

2. Българското кино продължава да се води и кара от архаични и съмнителни принципи и авторитети.

3. Аз лично повече няма да участвам в никакви комисии, комитети и прочие безсмислени дейности свързани с Българското кино. Докато не видя реално желание за промяна.

4. В България продължава да има Системен Расизъм, Системен Сексизъм и Системен културен дениализъм.

П.С. Моля, този статус да не се чете като критика към филма "Страх". Филмът има своите несъмнени достойнства и качества (камерата на Емил Христов и играта на Светлана Янчева са феноменални) и се надявам на достойното му представяне.).

Решението вече бе предизвикало гняв и недоумение у част от гилдията, защото "Жените наистина плачат" бе в официалната селекция на Кан, с участието на ракетата-носител Мария Бакалова (номинация "Оскар" за 2021 г.) и разисква горещите теми за еманципацията и тормоза над жените. Журито бе с председател проф. Божидар Манов, като останалите членове на комисията не бяха публично обявени. Според Мина Милева автор на "Жените наистина плачат" е бил наказан заради сложните отношения на дуото Милева-Весела Казакова с киносредите у нас, както и заради отричането пак у нас на успеха на Мария Бакалова с "Борат". Ето какво пише тя:

Относно вчерашния вот 4:3 срещу възможността нашия филм WOMEN Dо CRY / Жените наистина плачат да бъде Оскар предложение от България: Още ли се чудите защо Румъния имаше 2 Оскар номинации тази година? Че и Мечка в Берлин, лъв в La Biennale di Venezia, главната награда в Сан Себастиан… Пък и при тях не били добре нещата казва Ada Solomon, но едва ли гласуват наказателно срещу Alexander Nanau, защото да речем им е накривил капата преди 8 години. Той дори отказа медал от министъра, но и това не ги спря. Зашото #румънцитегомогат

Когато навремето след Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service нарекоха много влиятелната в европейската кино индустрия дама Kristina Trapp буквално п***а, тя ни защитаваше, тя каза: Знаете ли, за щастие България не ми е дестинация. Да сте видели @EAVE, най-доброто продуцентско училище в България? Дори в Сърбия имаше уъркшоп. Филмовият бизнес изисква дългосрочна стратегия. Това е работа на всички нас от министри, медии, Национален филмов център / Bulgarian National Film Center, културтрегери, интелектуалци, критици. Не на последно място, това е наказателен вот срещу едно младо момиче, което постигна най-големия успех на български артист тази година Maria Bakalova. Дори е най-големия успех на европейски актьор изобщо тези последни две години. #наказанивъгъла

Creative Europe, Locarno Film Festival, Festival de Cannes, Région Ile-de-France, Giornate degli Autori, Warsaw Film Festival, SARAJEVO FILM FESTIVAL, European Film Awards, Arte, Eurozoom, mk2 films, Alexandra Films, Cinema City Bulgaria, Спасителен център за диви животни/ Wildlife Rescue Breeding Centre, EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), When East Meets West, Karlovy Vary International Film Festival, SXSW

Обявиха датата на връчването на следващите "Оскар"-и Следващата церемония по връчването на престижните кино награди "Оскар" ще се проведе на 24 февруари в театъра "Долби" в Лос Анджелис, К... Прочети повече

През октомври миналата година "Страх" спечели Голямата награда на фестивала за българско кино "Златна роза" във Варна. Черно-белият филм беше отличен и от Съюза на българските филмови дейци, и от акредитираните журналисти. През ноември взе и първото си международно отличие - Голямата награда на филмовия фестивал "Тъмни нощи" в Талин, разказва в-к Сега.

"Страх" разказва историята за трудната любов между безработна учителка и чернокож бежанец, която цялото село осъжда. Самият режисьор го определя като сурова любовна история, но също и като "абсурдна комедия". "Заглавието е "Страх", защото това е чувството, което изпитваме към хора, които не познавам", казва Ивайло Христов. "Интересува ме конфликтът между личност и общество“, споделя още той. А бежанската тема e само отправна точка. "Филмът е сив, главният герой е черен, а главната героиня е бяла. Конфликт е между тях двамата и цялото село, което не приема черен човек да е в тяхното село. Общо взето това е", обясни още за филма си режисьорът проф. Ивайло Христов пред "Нова телевизия".

В ролята на безработната вдовица - бивша учителка, готова да се бори за любовта си с един бежанец, независимо от неговия цвят и религия, е Светлана Янчева. В ролята на бежанеца е непрофесионалният актьор, музикантът Майкъл Флеминг. Оператор е Емил Христов.

Очаква се филмът да тръгне по българските екрани на 5 ноември, но решението все пак зависи и от епидемичната обстановка. Досега участието на всички български филми в категорията най-добър чуждестранен филм е минавало незабелязано - единствено "Светът е голям и спасение дебне навсякъде" на Стефан Командарев стигна до "късия списък" от 9 заглавия преди номинациите през 2009 г.