Президентът Тръмп обеща да спре войната в Украйна за 24 часа, но не каза кой ден (ВИДЕО)

Думите от заглавието са не на кого да е, а на специалния пратеник на Тръмп за Украйна и Русия о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог. Ако не вярвате на очите си, потъркайте ги и си отворете ушите - заповядайте видеозапис:

Изявлението на Келог е на нивото на казаното по-рано от Тръмп - Русия смазва Украйна на бойното поле, затова да спре и да преговаря, иначе аз ще е смажа от санкции и мита. И това след като Тръмп спря американската военна помощ за Украйна и дори разузнавателните данни от САЩ за Украйна - ходове, с които Украйна става по-силна може би, как мислите: Тръмп: Русия буквално размазва Украйна на бойното поле, сядайте да преговаряте

"Yes, Trump promised to end the war in 24 hours, but we didn’t specify which day," — Trump’s special envoy to Ukraine, Kellogg. pic.twitter.com/1ZIdHs2Jkl