Вината PIXELS - партньор на тенис гала мача между Григор Димитров и Стефанос Циципас

Вината PIXELS от New Bloom Winery се присъединяват като партньор към тенис гала мача между Григор Димитров и Стефанос Циципас, организиран от Postbank на 12 юни. С участието си брандът ще допринесе за атмосферата около едно от най-очакваните спортни събития на годината, като предложи на феновете възможност да се потопят в преживяването още преди началото на двубоя.

Специално за събитието в залата ще бъде обособен PIXELS бар, където гостите ще могат да опитат PIXELS Глера Брут – пенливо вино, създадено от италианския сорт Глера, известен като основен сорт за производството на Просеко в Италия.

Портфолиото на PIXELS включва изцяло едносортови вина, произведени от собствените лозя на New Bloom Winery край Пловдив. Марката е вдъхновена от динамичния градски начин на живот и поставя акцент върху иновацията – както в създаването на вината, така и в модерните решения за тяхното бутилиране и затваряне.

„Тенисът е спорт на енергията, динамиката и силните емоции – качества, които стоят и в основата на философията на нашата марка. PIXELS вярва, че големите преживявания се създават от малките моменти, а за нас е удоволствие да бъдем част от събитие, което събира хората около подобни емоции“, споделят от New Bloom Winery.

PIXELS е носител на редица международни отличия. Сред най-новите признания е златният медал от Concours Mondial de Bruxelles 2026 за розето PIXELS реколта 2025. Пенливото вино PIXELS Глера също получава международно внимание, след като преди няколко години беше включено в класация на Washington Post за най-освежаващите летни напитки.