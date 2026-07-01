DABOV Family Fest: Най-добрите кафе фермери в света идват в София на 5 юли

Най-качественото кафе не е горчиво, а има специфичен леко кисело-плодов вкус, не разтупква сърцето ни и не ни държи в напрежение, освен това представлява истинска антиоксидантна бомба. То е произведено от съвършената форма на кафеения плод, с много детайл в грижата, премерени и специфични климатични условия и с истинско еко отношение. Най-доброто кафе в света се произвежда във ферми, обикновено семейни и е обект на постоянно наблюдение и грижа.

Именно създателите на най-доброто кафе в света - от Хондурас, Етиопия, Никарагуа, Мексико, Бразилия, Русанда, Кения и Панама, идват у нас на 3rd International DABOV Family Fest - Meet The Best Farmers!, организиран от човека, който за първи път запознава родната публика с термина и вкуса на спешълти кафето (онова най-качествено кафе, което идва от тези ширини). Събитието е на 5.07., цял ден, в парка “Заимов”, с много дегустации, уъркшопи, срещи и лични разговори с най-добрите производители.

“Всички фермери, с които се гордеем, са част от семейството на Dabov Specialty Coffee”, споделя Йордан Дъбов.

И не само, те са образец, примери за подражание в съвремието, в което бизнесът трябва да е освен устойчив и да дава най-доброто на хората, да е еко и социално отговорен. Посетителите на фестивала ще могат да се срещнат с хората, които произвеждат доказано най-добрите кафета в света. Това са фермери, които работят за устойчивото развитие в регионите, в които живеят. Повечето от тях са измежду най-добрите за страната си и за света.

Сега ще ви представим някои от най-добрите фермери на кафе, които ще гостуват у нас на 5.07., в парка Заимов, по време на третия DABOV Family Fest - Meet The Best Farmers!

Мария Антонелла - първата жена победител в Best of Panama

Тя е мениджър и визионер в света на кафето и ръководи престижната ферма Finca Lérida в Бокете - Панама. На международни форуми е определяна като изключително успешен производител, разбиващ стереотипите в индустрията, а нейните партиди редовно достигат финалите на престижния конкурс Best of Panama.

Марисабел Кабайеро - Хондурас

Връзката на Марисабел Кабайеро с кафето е дълбоко вкоренена в историята на семейството ѝ. Тя е четвъртото поколение производители на кафе, чиято традиция датира от 1907 г., когато прадядо ѝ, Дон Фелипе Гарсия, започва да отглежда кафе в Хондурас. Марисабел е носител на наградата на Cup Of Excellence през 2016 г., когато печели първо място.

Ернесто Перес - Мексико

Ернесто Перес е един от водещите новатори в света на мексиканското спешълти кафе. Неговата ферма Finca Fátima е разположена в региона Веракрус и се намира на надморска височина между 1200 и 1450 м, където влажният климат и богатите вулканични почви създават идеални условия за развитието на сложни вкусови профили, с които печели няколко години топ позиции в класацията на Cup Of Excellence.

Със страст към устойчивото земеделие и внимание към всеки детайл, Ернесто експериментира с иновативни методи на ферментация – включително анаеробни и хибридни процеси, за да разкрие нови, неочаквани нюанси във вкуса на кафето.

Ервин Миериш - Никарагуа

Семейство Миериш отглежда едно от най-редките, качествени и скъпи кафета - гейша във фермите си в Никарагуа и в Хондурас. Кафетата им печелят топ позиции в Cup of Excellence всяка година, а семейството е отдадено на ежегодното подобряване на качеството на кафетата си. Ервин (Уинго) Младши, също като баща си – доайенът на Fincas Mierisch (Док Миериш), е фокусиран върху производството и отговяря за качеството на продукцията.

Фабрицио Андраде - Бразилия

Фабрицио Андраде е главен представител на бразилското сдружение от ферми - San Coffee. Известен е със своя принос към световната индустрия за кафе. Той е част от международната общност на топ производителите, а кафетата от неговата ферма са високо ценени. Той се фокусира върху устойчиво земеделие, дългосрочните партньорства и социалното влияние в кафе индустрията. Кафетата на фермата му печелят топ позиции в конкурса Cup Of Excellence всяка година.

Лейкун Зегай - Етиопия

Лейкун Зегай е младият етиопски фермер, чиято отдаденост и страст към кафето го превърнаха в един от най-вълнуващите представители на новото поколение производители в света на specialty coffee. Роден и отгледан в региона Сидамо, Етиопия, Лейкун започва своето пътуване в света на кафето още в ранна възраст, вдъхновен от богатите кафе традиции на своя край. Посветен е изцяло на кафе културата, стремейки се да развие и усъвършенства всеки аспект от производството – от селекцията на сортове до обработката и качеството на зърната на фермата си. Това е човек, който не просто отглежда кафе, а се стреми да постигне ново измерение в аромата и вкуса на зърната си, с фокус върху сложност, чистота и изразителност. Това го довежда до престижното 1-о място на първия проведен в страната конкурс Cup Of Excellence.

Даниел Роблес - Мексико

Даниел Роблес е известен представител на Descamex — първата и най-голяма фабрика за декофеинизиране на кафе в Централна Америка по натурален метод - чрез вода. През неговата фабрика минават най-добрите спешълти кафета на Централна и Латинска Америка.

Програмата за гостите цели да покаже България

Гостите на DABOV Family Fest - Meet The Best Farmers! ще имат и специална програма, чрез която да се докоснат до български традиции, природа и история.

Те ще посетят градовете София, Пловдив, Банско, Велико Търново, като в София и Пловдив ги очакват специални турове, организирани от Сдружение 365, които ще създадат туристически преживявания по увлекателен, достъпен и автентичен начин и екскурзоводи ще представят историята, културата и съвременния живот на двата града. Във Велико Търново ще се насладят на спектакъла "Звук и Светлина"

Гостите ще се запознаят и с традиционни гозби и вкусни шедьоври, благодарение на партньорите заведения на феста като във всяко заведение е предвидена различна дегустация:

“Балкан Фалш” - София - фермерите ще опитат балканска фюжън кухня - модерния прочит на традиционните ни ястия.

“Касапи” - Пловдив - ще дегустират избрани месни продукти, приготвени по уникален и автентичен начин.

В механата "Дедо Йонката" в Банско - ще дегустират кисели млека, бански старец, капама и ще бъдат посрещнати с питка а мед и сол.

В “Ракета - Ракия бар” ще пробват така известния фасул и качамак.

Ден преди фестивала, в Rosslyn Central Park Hotel Sofia ще се състои конференция, на която ще бъде поканено отбраното бариста общество на страната ни, партньори и медии, които лично ще разговарят с фермерите.

DABOV Family Fest - Meet The Best Farmers! отправя специални благодарности на спонсорите, без които това събитие трудно би било осъществимо:

WMF (генерален спонсор на събитието) - немска компания със 170 години качество и традиция и богат асортимент с ненадминат дизайн и иновативни решения признати в цял свят, които подкрепят събитието заради неговата международна стойност и принос за развитие на кафе културата в България.

Банка ДСК и Селфипей (официален спонсор на събитието), които също поддържат всяка организация, която носи стойност за образоването на обществото ни и докосването му до полезни и носещи стойност преживявания.

Hemro Group (официален спонсор на събитието) - висок клас кафемелачки;

Slayer (официален спонсор на събитието)- високотехнологични еспресо машини;

Dryk (официален спонсор на събитието) - лидер в ядковите и други веган напитки;

И всички подпрепящи партньори, които съдействаха за осъществяване на събитието: EGT, Мото Пфое, Столична община.

Facebook линк към събитието: https://www.facebook.com/events/1328598089235109/

Dabov Family Fest се провежда за трета година, като целта на събитието е да допринесе за развитието на кафе културата у нас и да помогне на почитателите на топлата напитка да се докоснат от първа ръка до най-подбраните сортове и производства в световен план. На 5.07., в парка Заимов, за първи път ще гостуват главните виновници за качественото кафе в света - най-добрите производители от Хондурас, Етиопия, Никарагуа, Мексико, Бразилия, Руанда, Кения, Панама, за да се срещнат с феновете и лично да разкажат за труда, усилията и мисията зад всяка изпита чашка качествено спешълти кафе.