Магията на Старосел: Защо този Винен и СПА комплекс е перфектното бягство за лятото

Когато планираме лятната си почивка, често умовете ни автоматично се насочват към пренаселените морски курорти. Истинското прераждане на духа и тялото обаче се крие там, където природата, историята и луксът се срещат в съвършена хармония. Винен и СПА комплекс „Старосел“ е точно това място – оазис, разположен в подножието на величествената Средна гора, който пренася гостите си в свят на тракийска мистика, първокласно вино и абсолютен релакс. Ако търсите перфектната дестинация за това лято, ето защо „Старосел“ трябва да бъде на върха на вашия списък.

Лечебната сила на водата и уникалният СПА рай

Едно от най-големите съкровища на комплекса са неговите два модерни СПА центъра („Старосел“ и „Тракийска резиденция“). Тук лятото придобива нов смисъл край външните и вътрешните басейни с минерална вода, която е известна със своите лечебни свойства. Комплексът предлага уникални термални зони, включващи сауни, парни бани, солна стая и специален басейн със солена вода. Тук можете да се насладите на емблематичната за мястото „винена терапия“ – ритуали за разкрасяване и детоксикация, вдъхновени от напитката на боговете, които няма да откриете никъде другаде.

Пътешествие в „Храма на виното“

„Старосел“ не е просто хотел, а истинско светилище за ценителите. Винарската изба на комплекса възражда древните тракийски традиции в майсторското правене на вино. Вашата лятна почивка няма да бъде пълна без разходка из производствената база и магическата енотека. Кулминацията е дегустацията в мистичната атмосфера на „Храма на виното“, където всяка глътка от награждаваните медалисти разказва история и събужда сетивата.

Автентична атмосфера и кулинарно съвършенство

Комплексът е разделен на три хотелски части (Хотел „Старосел“, хотел „Старосел“ Делукс и мащабната „Тракийска резиденция“), проектирани с изключително внимание към детайла. Интериорът умело съчетава естествени материали като дърво, камък и вълна, за да създаде неповторимо усещане за уютен български бит, без да прави компромис с модерния лукс. Трите ресторанта на комплекса предлагат всепризната кухня с чисти местни продукти и традиционни рецепти, които превръщат всяко хранене в кулинарно приключение. Вечерите под звездите в лятното кафене или край бар басейна ще останат дълго в спомените ви.

Защо да изберете „Старосел“ за вашето лято?

Защото тук времето тече по различен начин. Разположен близо до най-големия тракийски култов център, комплексът предлага бягство от градския стрес, шума и жегата, заменяйки ги с прохладата на планината, чистия въздух и птичите песни. Независимо дали планирате романтичен уикенд за двама, семейна ваканция с детска анимация или просто уединение, „Старосел“ предлага цялостно изживяване за духа и тялото.

Подарете си едно незабравимо лято, изпълнено със слънце, мистика и ароматно вино. Добавен бонус е, че през летните месеци са и най-изгодните цени за резервация в „Старосел“. До края на юли 3-та нощувка е на 50%, а 4-тата е безплатна. Резервирайте престоя си в комплекс „Старосел“ и преоткрийте дефиницията за истинска почивка!

https://starosel.com/

За резервации:

+359 31 237 028;

+359 31 237 026;

+359 89 787 0908;

+359 89 787 0906