Прохлада вкъщи: 5 съюзника срещу жегите

Лятото има много хубави страни и само един недостатък: жегата вкъщи. Особено в дните, когато въздухът не помръдва от собствената си тежест, през нощта се будим от горещините, а без няколко студени напитки около нас не подхващаме никаква задача. А в дните с температурни рекорди и червени кодове си спомняме за зимните дни, когато сме жадували горещото време и се чудим дали не сме романтизирали лятото прекалено много.

Не сме, спокойно - разбира се, че по-хубав от летния сезон няма. Просто трябва да се погрижим малко повече за комфорта вкъщи. И да си дадем сметка, че не зависим само от един уред, а от умело съчетание между няколко практични помощника - според помещението, навиците ни и начина, по който прекарваме деня. Затова залагаме на пет перфектни “съюзника” срещу жегата, които открихме в богатия каталог на верига магазини ЗОРА. Всеки от тях изиграва своята роля в малката лятна стратегия за повече прохлада, повече лекота и повече удоволствие у дома.

За големи помещения: инверторен климатик Finlux

Когато говорим за хол, дневна или по-просторно помещение, най-смисленото и дългосрочно решение остава климатикът. Тук винаги правилният избор е спрямо квадратурата. Моделите FINLUX 12PRO87DEIS и FINLUX 18PRO87DEIS са съответно по-компактният и по-мощният вариант, в зависимост от пространството, което искате да охладите.

И двата климатика разполагат с вградена UV лампа и филтър за фини прахови частици, с които допринасят за по-чист и свеж въздух в помещението. Това ги прави отличен избор за семейства с деца и хора с чувствителност към замърсяванията във въздуха.

За бързо раздвижване на въздуха: вентилатор Rowenta

Понякога не е нужно да охлаждаме цялото жилище. Достатъчно е въздухът да се раздвижи точно там, където сме - до бюрото, дивана или леглото. Вентилаторът Rowenta QV2540F0 е добър вариант за такива моменти, защото е лек, компактен и лесен за местене. Това го превръща в удобен уред за стая, в която прекарваме само част от деня, за домашен офис или за вечерите, когато искаме просто лек въздушен поток, без да включваме климатик.

Моделът разполага с 12 скорости, 3 автоматични режима, цифров дисплей и 12-часов таймер, а нивото на шум е почти незабележим. Това го прави практичен и за вечерите, когато искаме прохлада, но не и постоянен шум.

За повече гъвкавост: мобилен климатик Bosch Cool 4000

Има жилища, квартири, офиси или вили, където монтажът на стандартен климатик не е удобен вариант. Тогава мобилният климатик е онова междинно решение, което върши работа без големи промени по помещението. Може да се премества според нуждите, да се използва сезонно и да осигури прохлада там, където стандартният климатик не си струва инвестицията и се нуждаете от повече гъвкавост.

Bosch Cool 4000 е с капацитет 9000 BTU и е подходящ за помещения до около 35 кв.м. Освен охлаждане, предлага и функции за изсушаване и вентилация, а Auto Swing помага за по-равномерно разпределение на въздуха.

За студени напитки: ледогенератор Finlux

Лятото не е само въпрос на температура в стаята. Понякога най-голямото удоволствие е чаша студена вода, домашна лимонада, кафе с лед или коктейл след работа. А когато ледът е винаги под ръка, малките летни ритуали стават много по-лесни – без формички във фризера, без чакане и без онова познато разочарование, когато ледът е свършил точно когато ни трябва. Точно тук влиза ледогенераторът Finlux FICM-1225B.

Ледогенераторът прави по 9 кубчета на цикъл, като един цикъл отнема около 6–10 минути. За денонощие може да приготви до 10–12 кг лед, има 1.1 л воден резервоар, функция за самопочистване и индикатори за липса на вода и пълен контейнер: тоест може да обслужи със студени напитки не само вас, но и цяла компания.

За вода през целия ден: диспенсър Finlux

В жегите хидратацията не трябва да чака. Особено когато работим от вкъщи, посрещаме гости или просто искаме студена вода да има винаги на удобно място. Диспенсърът FINLUX FWD-2611TS е от онези уреди, които бързо стават част от ежедневието – особено в домове, офиси, кухни и приемни пространства.

Той предлага топла и студена вода, долно зареждане на бутилката и сензорно управление. Практичен е не само за лятото, но през горещите дни се усеща най-много – защото студената вода е на едно докосване разстояние.

Каква е равносметката? Че прохладата у дома идва от правилната комбинация между няколко малки и големи решения. Един “съюзник” охлажда въздуха, друг го раздвижва, трети помага там, където няма монтаж, а останалите се грижат за студените напитки и водата през целия ден. Заедно те превръщат дома в по-приятно убежище от летните дни. Остава само да им се насладите.