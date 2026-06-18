ДВОРА: Фестивалът, който очарова София (ВИДЕО)

Понякога едно място има нужда от малко смелост, за да се преобрази напълно. А със смелостта да дойдат и те - готините хора, хубавата храна, музиката, спонтанната идея.

Първото издание на ДВОРА направи именно това - събра София за два незабравими дни. Направихме го на една почти тайна (от гледна точка на обичайните места) локация за купони в София: безистена на "20-ти април" N 13.

На ДВОРА имаше всичко, което прави един фестивал жив: прекрасна кулинария, авторски напитки, танци, арт работилници, срещи, приятни разговори, усмивки. И едно вълшебно чувство, което е трудно да се обясни, но винаги го усещаш дълбоко в себе: че си попаднал на точното място в точния момент.

Най-хубавото е, че това беше само началото. Тепърва ще имаме следващи и пак толкова вълнуващи издания.

Подготвихме това видео, за да си припомним енергията, която преживяхме заедно! От усмивките и музиката до вкусовете, цветовете и малките моменти, които превърнаха първия ДВОР в празник.

Приятно гледане!