Светът е пред шесто в историята си масово изчезване на видове

100 животински видове изчезват всеки ден В Световния ден на животните организациите, които се грижат за оцеляването им, предупреждават за застрашаване на много животински видов...

Подкрепата на дърводобива и бракониерството са изтласкали 500 вида бозайници, птици, влечуги и земноводни до критични точки, разкрива проучването. Това е доказателство, чеНо за разлика от други масови изчезвания, причинени от изригвания на вулкани или удари на астероиди, за това сме виновни само ние.Проф. Герардо Кебалос от Националния университет на Мексико в Мексико Сити заяви, че регионалните екосистеми са пред колапс. "Навлязохме в шестото масово изчезване", казва той пред ВВС. "Въз основа на нашите изследвания и това, което виждаме, кризата на изчезването е толкова голяма, че каквото и да правим в следващите 10 до 50 години, тя ще определи бъдещето на човечеството."Проф. Кебалос работи над проучването с други двама известни учени, професорът от Станфордския университет Пол Ерлих и д-р Питър Рейвън от Ботаническата градина на Мисури в Сейнт Луис , САЩ.Използвайки данни на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) от Червената книга на застрашените видове, те са идентифицирали, с по-малко от хиляда останали екземпляра. Животни изчезват на всеки континент, включително Антарктида , на места, силно засегнати от хората, предимно в тропиците и субтропиците. Сред тях са златен лъв тамарин, етиопски вълк, явайски носорог, испански царски орел, жълтоушен папагал и зелена отровна жаба. Учените описват кризата на изчезване като екзистенциална заплаха за цивилизацията, заедно с изменението на климата и замърсяването, с които тя е обвързана. Те казват, че имат „моралното задължение“ да привлекат вниманието към загубата на биоразнообразие, което според тях все още се игнорира от повечето хора.Изследването е публикувано в списанието "Proceedings of the National Academy of Sciences". Коментирайки го, проф. Даяна Фишър от университета в Куинсланд, Австралия, заяви, че проучването заслужава внимание, тъй като изключително много хора не осъзнават каква част от дивата природа в света е изправена пред изчезване."Съгласна съм с авторите, че тази криза на изчезване трябва да бъде издигната до ниво извънредна ситуация, равна на изменението на климата", каза тя.Проф. Крис Джонсън от университета в Тасмания заяви, че. "Заплахите за видовете в днешния свят - неща като унищожаване на местообитанията и изменение на климата - нарастват бързо", каза той и добави, че 515 вида с 1 000 или по-малко екземпляра вероятно ще изчезнат много скоро.Вижте още: Загубата на дива природа ще ни струва близо 9,9 трилиона долара до 2050 г.