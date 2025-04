Времето в Индия се побърка (ВИДЕО)

Докато в България всички се удивляват на априлския сняг, в Индия времето изглежда се побърка. Страната се готви за екстремни горещини, а е едва началото на април, пише в свой материал BBC. Прогнозата на Индийския метеорологичен отдел е, че северните и централните щати - включително Хариана, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат могат да очакват максималните температури да преминат 40 градуса по Целзий. Ето защо в страната е издадена жълта тревога, което означава, че жегата е поносима за широката общественост, но може да причини умерени опасения за здравето на бебета, възрастни хора и хора с хронични заболявания.

#TheBreakfastShow with @radhika1705 and @divyawadhwa | Summer Scorches North India, 21 Cities See Temperatures Above 42 Degrees pic.twitter.com/RhbgVYxWza