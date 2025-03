USAID става US no AID: САЩ спряха огромен процент от програмите за международно развитие

Администрацията на Доналд Тръмп окончателно реши да сложи край на почти цялата чуждестранна помощ, спирайки колосален процент от програмите на Американската агенция за международно развитие (USAID). Новината съобщи държавният секретар Марко Рубио на 10 март, след като в продължение на шест седмици работата на агенцията беше замразена, за да се направи обстоен преглед кое финансиране ще остане и кое ще отпадне. Имаше все пак решение на съда, което обърна нещата.

Рубио заяви, че 83% от програмите по USAID вече няма да се изпълняват. "По 5200 договора, които вече са отменени, са изразходвани десетки милиарди долари по начин, който не е обслужвал (а в някои случаи дори е накърнявал) основните национални интереси на Съединените щати", написа той в профила си в социалната мрежа X.

Снимка: Getty Images

Държавният секретар на САЩ не се оказа добър в математиката, защото твърди, че не 17, а 18 процента от програмите остават.

"След консултации с Конгреса възнамеряваме останалите 18% от програмите, които запазваме (приблизително 1000), да бъдат управлявани по-ефективно от Държавния департамент", посочи той.

