Стартира записването за Първото Национално състезание по киберсигурност за ученици в България

Все по-ранното навлизане на децата в дигиталната среда поставя нови предизвикателства пред образованието, семейството и обществото. Онлайн тормоз, злоупотреба с лични данни, фалшиви профили, дигитални измами и киберпрестъпления са реалности, с които младите хора се сблъскват ежедневно. Именно в отговор на тези процеси стартира първото Национално състезание по киберсигурност за ученици.

Инициативата се реализира от ЛЕВ ИНС като част от кампания „Пази детето в дигиталния свят“ в рамките на дългосрочната социално отговорна програма „Пази важните неща“ - с информационната подкрепа на Министерство на образованието и науката, в партньорство с Дирекция Киберпрестъпност при ГДБОП – МВР, Българска асоциация по киберсигурност, Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Cyber360 Academy, Women4Cyber, ЕЦИХ Тракия и УниБит. Проектът обединява усилията на бизнес, институции и експерти в името на една обща цел – сигурността на децата в дигиталния свят.

Състезанието ще се проведе в екипен формат, като всеки отбор може да включва между 2 и 10 ученици и задължително ръководител – преподавател или специалист с дигитални компетенции. Участниците ще работят по практически задачи, съобразени с възрастта им:

IV – VII клас – презентация на тема „Опасности в дигиталните платформи и как да се предпазваме“ , насочена към деца и техните връстници.

– презентация на тема , насочена към деца и техните връстници. VIII – XII клас – разработване на проект за оценка на киберрискове, включващ анализ на заплахи, уязвимости и мерки за защита в социални мрежи, електронна търговия, онлайн игри и дигитални услуги.

Особен акцент в инициативата е поставен върху менторската подкрепа. Всички регистрирани отбори ще участват в три онлайн сесии с доказани експерти по киберсигурност, които ще ги насочват и подпомагат в процеса на разработване на проектите.

Проектите ще бъдат оценявани по ясно дефинирани критерии – практическа приложимост, релевантност, оригиналност, креативност и работа в екип. Освен награди за отличените отбори, организаторите предвиждат допълнителни обучения и безвъзмездни услуги за училищата, достигнали до финалната фаза.

Регистрацията за участие е отворена до 10 март 2026 г., а пълната информация за регламента и условията е достъпна на официалния сайт на инициативата.