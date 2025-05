Китай конкурира Мъск: Изстреля ракета като SpaceX (ВИДЕО)

Китайската компания успешно тества ракета за многократна употреба. Изстрелването беше извършено от Sepoch, частна китайска компания, подобна на SpaceX на Илон Мъск. Полетът продължи 125 секунди. Всичко мина гладко - ракетата се изкачи на 2,5 км и се приземи върху водата. Експертите казват, че ако Китай настигне SpaceX, динамиката на космическия пазар ще се промени драматично.

„Успехът на този тест е голям пробив в процеса на разработване на ракети за многократна употреба“, се казва в изявление на компанията.

🚀 Chinese Company Challenges SpaceX — Successfully Tests Reusable Rocket



The launch was conducted by Sepoch, a private Chinese company similar to Elon Musk’s SpaceX.



The flight lasted 125 seconds. Everything went smoothly: the rocket climbed to 2.5 km and gently landed on… pic.twitter.com/kUroVgxMXI