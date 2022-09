Наблюденията и тайните на НЛО: какво се знае?

Пентагонът и НАСА на практика признаха съществуването на НЛО, приемайки, че неидентифицираните летящи обекти, които хората наблюдават над различни точки на планетата, имат неземен произход. Наистина ли има доказани факти за съществуването на извънземни цивилизации?

Впрочем терминологията се е изменила: съвсем наскоро НЛО (неидентифицирани летящи обекти) бяха наречени неидентифицирани въздушни явления. Но това не променя същината. Тези загадъчни летящи обекти продължават да пазят своята главна тайна: все още не знаем какво представляват и откъде идват. Дълго време онези, които дръзнеха да говорят за НЛО (някои виждат тези обекти като „летящи чинии“), бяха наричани ако не луди, то определено привърженици на конспирацията. Какви доказателства за съществуването на НЛО са известни днес?

През последните години отношението към НЛО и идеята за съществуването на извънземни цивилизации се промени драстично. Много учени открито заявяват, че тези обекти изискват внимателно изучаване. Американските пилоти дори имат препоръка да докладват за странни явления, които наблюдават по време на полети.

Пентагонът и НАСА през 2022 г. обявиха, че активно ще изучават всички известни случаи на наблюдения на НЛО, за да разберат дали те са от извънземен произход, или тези обекти са тайна разработка на някоя от страните по света. По този начин основните военни и космически структури на Съединените щати признаха вероятността за съществуването на НЛО. Защо това се случи точно сега и откога човечеството наблюдава неидентифицирани летящи обекти?

Първи свидетелства и инцидентът в Розуел

От незапомнени времена хората са гледали към небето и са виждали да прелитат метеори и комети. В продължение на хилядолетия това се смятало за нещо свръхестествено и непознато, тоест небесни тела, които са съвсем разбираеми за нас, са били първите НЛО в древността.

Началото на популярността на феномена НЛО и повече внимание към тях трябва да се търси в периода на Втората световна война. Тогава американски и британски пилоти за първи път съобщават, че са видели странни обекти в небето над Европа или в Тихоокеанския театър на военните действия.

Появи се "най-добрата снимка на НЛО" Някои смятат, че това е истинска снимка на НЛО, други твърдят, че е таен американски самолет, а трети са на мнение, че това е просто от... Прочети повече

Още по-често започва да се говори за НЛО, след като през лятото на 1947 г. американският бизнесмен Кенет Арнолд, докато лети със своя самолет, вижда 9 блестящи обекта, летящи с висока скорост в небето над САЩ. Американските медии тиражират новината, описвайки странните обекти като "летящи дискове" или "летящи чинии". Оттогава това име е прикачено към НЛО и много хора си ги представят именно по този начин.

През същото лято на 1947 г. се случва друго важно събитие в историята на НЛО. Недалеч от град Розуел в щата Ню Мексико, близо до американска военна база, са открити фрагменти от някакъв вид апарат. Тази история е подхваната и от медиите и така се ражда версията, че американската армия уж е открила извънземен космически кораб, плюс това с представител на извънземен разум на борда: но всички го крият! Тази версия все още се поддържа от някои привърженици на конспиративните теории около НЛО.

Още през 1947 г. американската армия официално обявява, че до Розуел се е разбил обикновен метеорологичен балон. Но мнозина смятат, че това обяснение е само "завеса" над истинската мистерия. Оттогава Розуел си остава култово място за всеки, който е убеден в съществуването на НЛО и пришълците. В популярната култура истинското гориво за историята, че това все пак е бил извънземен кораб и че правителството на САЩ крие истината, 45 години по-късно става поредицата „Досиетата Х“, където историята за инцидента в Розуел е представена повече от подробно. А у хората остава фразата I want to believe („Искам да повярвам“).

Както в самия сериал, така и много преди появата му, а дори и години по-късно, конспиративните теоретици твърдят, че секретен военен обект, наречен "Зона 51", който се намира в Невада, изучава извънземни и техните космически кораби.

Проектите на ВВС на САЩ

Първите опити за изучаване на феномена НЛО са направени от американската армия през същата 1947 г. За тази цел е създаден проектът Sign, на следващата година се появява проектът Grudge, но най-мащабен става проектът по изучаване на НЛО, наречен Blue Book („Синя книга“). От 1952 до 1969 г. американската армия изучава повече от 12 хиляди свидетелства за съществуването на НЛО, изследвайки разкази на очевидци, фото- и видеозаписи на неидентифицирани летящи обекти. Някои свидетели на тези явления дори заявяват, че са били жертви на отвличане от извънземни.

Подобно продължително внимание към неидентифицираните летящи обекти (както и огромните бюджети на трите проекта) може да означава само едно нещо: в САЩ официално са признали съществуването на НЛО. Но имат ли те отношение към извънземните? Такава възможност не е изключена. Въпреки че има и други версии (най-вече шпионаж).

След 17 години изучаване на всички свидетелства за срещи с НЛО в рамките на проекта „Синя книга“, американски изследователи стигат до извода, че почти всички неидентифицирани летящи обекти се обясняват с природни явления. Военните обаче не успяват да обяснят произхода на 700 от неидентифицираните летящи обекти. И отново е заявено, че нито един от тези обекти не се явява извънземна технология и най-важното – не представлява заплаха за сигурността на САЩ.

Дали това изявление е направено само за успокоение на обществеността и реалните факти за съществуването на НЛО все още представляват интерес за военните? Не е изключено.

Пентагонът призна съществуването на НЛО

От 2004 до 2021 г. много пилоти на американски военни самолети съобщават, че са видели неизвестни летящи обекти в небето. Те имали различна форма, но се движели с голяма скорост и можели да маневрират по начин, който никой от известните самолети не може да направи. Пилотите дори направили снимки и видео на тези неидентифицирани обекти.

През 2007 г. правителството на САЩ възлага на Пентагона да разследва НЛО (или неутралното им наименование неидентифицирани въздушни явления). Тайната програма, наречена Advanced Aerospace Threat Identification Program, продължава до 2012 г. – обществеността разбира за нея едва през 2017 г.

По-късно се появява информация, че американската армия продължава да изучава доказателства за съществуването на НЛО, а през 2020 г. Пентагонът създава специален отдел, който отново насочва усилия към изследване на феномена.

Целта на новото изследване е да събере всички налични доказателства за наблюдение на неидентифицирани въздушни явления и да ги систематизира. Новата изследователска програма трябва да установи тяхната природата, произхода им и дали представляват заплаха за националната сигурност на САЩ.

Актуални свидетелства

През юни 2021 г. разузнавателното управление на Министерството на отбраната на САЩ публикува доклад, в който се посочват 144 наблюдения на НЛО, регистрирани от американски военни между ноември 2004 г. и март 2021 г.

В доклада се казва, че 18 от 144 неидентифицирани летящи обекта наистина представляват особен интерес, тъй като са се движили в небето по много необичаен начин и подобни движения са наистина трудни за обяснение. Всички други явления така и остават необяснени. Само един от тези 144 обекта бил разпознат като голям балон.

В същото време в доклада има предупреждение: фиксирането на необясними въздушни явления може да бъде причинено от неизправности в работата на инструментите за наблюдение или грешка във възприемането на реалността от наблюдателите.

Друго възможно обяснение са машинации на враговете. В доклада на Министерството на отбраната на САЩ се казва, че НЛО може да имат земен произход и да представляват напреднали технологични постижения на „една от страните в света“. В този случай тези явления могат да представляват заплаха за сигурността на САЩ.

Така или иначе американските военни заявяват, че все още е необходим по-задълбочен анализ на получените данни относно доказателствата за съществуването на НЛО. Така че наблюденията и изследванията ще продължат.

Това, че неидентифицираните летящи обекти може да са от извънземен произход, не се посочва директно в доклада, но такава версия се изказва в раздела „Други възможни обяснения за произхода на НЛО“. И може би за привържениците на версията за съществуването на извънземни цивилизации това е най-важният фрагмент в целия текст.

Изслушвания в Конгреса на САЩ

През май 2022 г. Конгресът на САЩ кани представители на Пентагона да разкажат какво знаят за наблюденията на НЛО и какво според тях представляват тези обекти. А представители на американското разузнаване заявяват, че са имали 400 наблюдения на НЛО или по-точно – на неидентифицирани въздушни феномени.

В същото време военните признават, че досега не е било възможно точно да се установи произходът на НЛО. Какво представляват те, също не е ясно. Също така е невъзможно да се говори за връзката на НЛО с дейността на представители на извънземен разум: надеждни доказателства все още не са намерени или изобщо не съществуват.

Така че, поне в публични изявления, Пентагонът продължава да настоява, че всички неизвестни явления са от земен произход и най-вероятно НЛО са съвременни секретни самолети, "изпратени" в Съединените щати от една от конкурентните страни. Но…

Още през юли 2022 г. Министерството на отбраната на САЩ обявява създаването на нов отдел, който ще се занимава с по-нататъшното изучаване и систематизиране на случаи на поява на НЛО във въздуха, водата и дори Космоса.

И НАСА призна съществуването на НЛО

Космическата агенция на САЩ също създава специална група учени в началото на лятото на 2022 г. за изследване на НЛО. Основната им цел е да разберат дали тези явления наистина са свързани със Земята, или са извънземни летателни апарати.

НАСА събира всички доказателства за наблюдения на НЛО от цивилни и военни, за да извърши задълбочен анализ на тази информация и да представи резултатите от своето изследване през 2023 г. Така че чакайте нови опровержения или пък доказателствата за съществуването на НЛО.

НЛО: признаци и знаци от извънземни

Няма преки и безспорни доказателства, че НЛО са извънземни обекти. Въпреки това някои учени и много обикновени хора продължават да вярват, че тези летящи обекти наистина са дошли при нас от Космоса и се явяват извънземни летателни средства.

Въпреки огромните постижения на съвременната наука в областта на изследването на Космоса, не са открити никакви признаци за съществуването на извънземни цивилизации. Но търсенето продължава и има учени, които все още се надяват поне да уловят сигнал от извънземен разум или да открият разумен живот на някоя от хилядите открити планети.

По материали на Space.com, The Conversation, Science, The Washington Post

ВИЖТЕ ОЩЕ: "Не можем да обясним какво е това": Пентагонът призна пред Конгреса на САЩ за 400 случая на НЛО