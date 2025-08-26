Войната в Украйна:

Заради лошо време: Ракетата "Starship" за пореден път не излетя

26 август 2025, 06:10 часа 436 прочитания 0 коментара
Планираният десети тестов полет на ракетата "Starship" на SpaceX снощи беше отложен отново, малко преди изстрелването му, поради неблагоприятни метеорологични условия, предаде ДПА. "Отменяме днешния тестов полет поради неблагоприятни метеорологични условия", заяви в социалната мрежа "X" компания, ръководена от Илон Мъск, добавяйки, че екипът проучва следващата най-добра възможност за изстрелване.

Първоначално планиран за неделя, полетът вече беше отложен с един ден, за да се отстрани проблем с наземните системи.

Неуспех

"Starship" – най-голямата ракета, която някога е била построявана – трябваше да излети от космодрума на компанията в американския щат Тексас за тестов полет с продължителност около един час.

Ракетата е по-висока от Статуята на свободата в Ню Йорк. Тя се състои от две части, които се разделят след изстрелването: около 70-метров ускорител и горна част с дължина около 50 метра.

Системата е разработена така, че както космическият кораб, така и ускорителят да могат да бъдат използвани повторно след завръщането на Земята.

Американската космическа агенция НАСА се надява да използва "Starship" за изпращане на астронавти на Луната, докато обявената цел на Мъск е хората да достигнат Марс.

Системата беше тествана за първи път през април 2023 г., когато експлодира след няколко минути. По-късни тестове показаха, че горната част може да достигне космоса и да направи контролирано кацане в Индийския океан. Въпреки това, няколко скорошни тестови полета не оправдаха очакванията.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
