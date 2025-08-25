Пореден провал: SpaceX отложи тестов полет на ракетата "Starship"

Компанията SpaceX на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата "Starship" от щата Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата и отмяната на пуска ще забави някои отдавна търсени резултати в разработката ѝ, след като по-ранни тестове завършиха с неуспех.

Отново неуспех

Свръхтежкият бустер с дължина 70,7 м и горната степен с дължина от 52 м бяха монтирани в Старбейз, стартовата площадка на SpaceX в Тексас, и зареждането с гориво беше започнало преди планирания старт, насрочен за 19:35 часа местно време в неделя (2:35 часа днес българско).

Около половин час преди това обаче SpaceX обяви в платформата X, че отменя "днешния десети полет на "Starship", за да може да бъде решен проблем с наземните системи".

Компанията не уточни кога ще направи нов опит за изстрелване, но подобни забавяния в миналото бяха решавани в рамките на дни.

НАСА се надява да използва "Starship" още през 2027 г. за първия си пилотиран полет до Луната след програмата "Аполо". Ракетата е и в центъра на амбициите на Мъск за полет до Марс, но през последната година "Starship" се сблъска с поредица от проблеми.

През годината два тестови полета завършиха с неуспех рано по време на полета, а през юни наземен тест завърши с огромна експлозия, която изпрати отломки чак до съседно Мексико.

Въпреки това SpaceX продължава интензивно да произвежда нови ракети за тестови полети.