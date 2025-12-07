Стрелба в София, заради засичане на пътя

Шофьор е стрелял с въздушно оръжие след засичане между два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София и спречкване между водачите. Това съобщиха Столичната дирекция на вътрешните работи, предаде Нова телевизия. Сигналът за инцидента е подаден между 19:00-20:00 часа в съботния ден. Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ. Образувано е досъдебно производство, а по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.

Агресията на пътя в България

Припомняме, че през юни 23- годишен мъж измисли как да си осигури предимство отвъд правилата за движение по пътищата, което му костваше 24 часа в ареста. Младежът извади пистолет на пътя в района на разклона за село Зетьово, област Бургас и изглежда уплаши 43-годишна бургазлийка. За случая научихме от областната дирекция на вътрешните работи.

През май два случая на агресия на пътя бяха регистрирани на автомагистрала "Хемус".В първия случай двама души са се сбили на бензиностанция на автомагистралата, а при втория пътник е свален от автобус заради хулигански действия.

През април българин и румънец се сбиха на пътя Русе-Разград-Варна. До саморазправата се стигнало след поредица от рискови изпреварвания между двамата водачи. Впоследствие двамата отбили вдясно на пътното платно и започнали да се карат. 28-годишният румънски гражданин обаче нанесъл удари на българина, след което е задържан от полицията.

През октомври миналата година двама мъже нападнаха 19-годишен шофьор край Плевен. Всичко започнало със засичане по време на изпреварване на пътя между селата Еница и Чомаковци. Опасната маневра направили нападателите. Младият шофьор бил принуден да спре, за да избегне пътен инцидент. От другия автомобил излезли трима и започнали да ритат колата му, но младежът успял да потегли и продължил напред. По-късно в село Чомаковци същите трима отново го принудили да спре, като този път един от тях отворил шофьорската врата и му нанесъл удари и ритници. Включил се и друг нападател, след което се оттеглили.

През септември заради засичане на пътя млад мъж преби възрастно семейство пред дома им в Бургас.