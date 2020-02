Безводие заплашва уникален природен феномен (СНИМКИ и ВИДЕО)

“When there’s water that cascades over Horsetail Fall, the water in the waterfall will light up and look like it’s glowing.” https://t.co/P83zlXR2Ve

It’s almost that time of year again - The Yosemite Firefall 🔥



For a few days in February ever year the sun illuminates Horsetail Falls turning the falls red and orange ☄️



Temperatures must be walm enough to melt the snowfall and the western sky must be clear ⛅️



markian.b | IG

Yosemite Firefall:



🌅Flowing fire



🌅Occurs mid-February



🌅Horsetail Fall is illuminated by the bright light of the setting sun



🌅Horsetail Fall must be #flowing



🌅The sky must be #clear



🌅The sun must set at the right #angle in the western sky



Creates lava-like #illusion

Stunning time lapse video captures a rare 'firefall' at Horsetail Fall at Yosemite National Park.

Have you ever seen the Yosemite Firefall? Is it on your bucket list?

Малко валежи и ниско ниво на реката, захранваща водопада "Конска опашка", където се случва явлението, може да разочарова стотици фотографи и туристи.Новината за това, че тази година може да не се наблюдава явлението, съобщиха властите в Националния парк Йосемити, цитирани от ABC news. Годишно той се посещава от над 3 милиона души. А явлението "огнен водопад" е сред основните атракции, познати в цял свят.Традиционно "огненият водопад" се наблюдава между 13 и 27 февруари по залез слънце. Тогава водата от водопада Конска опашка, на източния край на Ел Капитан, свети в различни нюанси на оранжевото. Феноменът се случва само в при ясно небе, защото всеки облък би могъл да застраши сиянието,обясняват от Нациоаналния парк. Затова всички ловци на природни явления чакат с часове да заснемат перфектния кадър. Заради популярността на явлението всяка година по това време паркът прилага специален режим на движение и паркиране.Националният парк е разположен в окръзите Марипоса и Туолъми, щата Калифорния, САЩ, на изток от Сан Франциско. Паркът заема територия от около 3030 km² и се простира по западните склонове на планинската верига Сиера Невада. Йосемити опазва девствени алпийски и субалпийски екосистеми, три гори с гигантска секвоя и едни от най-високите в света водопади. Там през есента и последните месеци се наблюдава силно засушаване, обясняват и метеоролозите.