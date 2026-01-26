Кои са най-добрите дни през февруари за боядисване и подстригване на косата според лунния календар

Февруари е време, когато тялото постепенно се установява в ритъм след начало на годината, а промените във външния вид се възприемат по-лесно. Точно в този момент много дами планират да актуализират прическата си, да коригират формата си или да се подложат на процедури за грижа за косата.

Лунен календар за подстригване за февруари 2026 г.

Лунният календар за подстригване за февруари 2026 г. ще ви помогне да изберете най-благоприятните дни за подстригване, боядисване и възстановяване на косата. Планирайки процедурите си според фазите на луната, ще си осигурите предвидим резултат, който ще издържи по-дълго и ще се радвате на здрава и силна коса.

По време на пълнолуние (2 февруари) косата става по-чувствителна, така че е по-добре да отложите радикални промени, като например подстригвания или експерименти с цвета на косата. Изберете деликатни процедури.

При новолуние (17 февруари) косата може да реагира непредсказуемо, така че не се препоръчват радикални промени. По-добре е да се ограничите до деликатна грижа.

Избягвайте подстригването на 2 февруари (пълнолуние) и 17 февруари (новолуние), както и в дните, когато сте уморени или се чувствате зле.

Благоприятни дни за подстригване и грижа

За оформяне и укрепване на косата най-добре е да посетети фризьор на 4–6 февруари, 11–13, 18–21, 25–28 февруари. За възстановяващи и укпрепващи процедури най-подходящи са следните дати 7–10, 14–16 февруари.

Грижа за косата според фазите на луната

Растяща Луна: подхранващи и възстановяващи маски, масла, ампулна грижа, продукти за блясък и обем действат най-ефективно. В края на месеца можете да комбинирате подстригване с цялостна грижа.

Пълнолуние: Минимизирайте агресивните влияния — избягвайте горещо оформяне, химически обработки и експерименти. Изберете нежна хидратация.

Намаляваща луна: оптималното време за почистване и укрепване на косата. Ексфолианти за скалп, продукти против косопад и възстановяващи маски ще донесат най-добър ефект. Подстригването ще помогне да се отървете от цъфтящите краища.

Новолуние: грижата трябва да е възможно най-деликатна - използвайте леки шампоани, балсами, минимално стилизиране. По-добре е да отложите радикалните процедури.

