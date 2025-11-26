Спорт:

Лунен календар за подстригване и боядисване през декември 2025: Кои са най-добрите дни

26 ноември 2025, 16:17 часа 0 коментара
Съдържание:

Когато обмисляте промяна във външния си вид - подстригване или боядисване на косата е важно да вземете предвид не само модните тенденции, но и влиянието на лунните цикли. Според лунния календар за декември 2025 г. има дни, в които косата расте особено добре, придобивайки гъстота, блясък и жизненост.

Фази на луната през декември 2025 г. и тяхното влияние върху състоянието на косата

Нарастващата луна (1–4 декември, 21–31 декември) е време на активен растеж и сила. Косата се възстановява особено бързо през тези фази: подстригването насърчава гъстотата и бързия растеж. Това е идеалният период за смели експерименти с косата - ярките цветове, новите визии и възстановяващите процедури ще дадат максимални резултати.

Пълнолунието (5 декември) е апогеят на лунната енергия. Косата става чувствителна и уязвима, така че е най-добре да отложите всякакви радикални промени. Това е времето, когато грижата за косата трябва да бъде възможно най-деликатна.

Намаляващата луна (6–19 декември) е идеалната фаза за укрепване и обновяване. Маските, процедурите и поддържането на прическата са най-ефективни. Подстригването по време на намаляваща луна забавя растежа на косата, позволявайки ѝ да запази формата и цвета си за по-дълго време.

Новолунието (20 декември) е отлично начало за нови грижи и обновяване. Възстановителните процедури са особено мощни през тази фаза, подстригването стимулира косата умерено, а растежът ще бъде бавен, което ще спомогне за запазване на резултатите за по-дълъг период.

Благоприятни дни за посещение при фризьор през декември 2025

През декември 2025 г. следните дни се считат за най-оптимални за подстригване за растеж, гъстота и блясък:

Подстригвания за бърз растеж и гъстота на косата: 1–4, 21–24 и 28–31 декември са идеални дни за по-гъста и бързорастяща коса. Всяка промяна в прическата ви ще има забележим ефект.

Подстригвания за забавяне на растежа и поддържане на формата: 6–19 декември – тези дни помагат да се фиксира прическата ви за дълго време. Косата расте по-бавно, така че прическата ви остава спретната и добре поддържана.

Боядисване за наситен и дълготраен цвят: 1–4 декември, 6–19 декември, 21–31 декември – цветът ще бъде ярък и дълготраен. Това е чудесно време за смели нюанси и дълготрайно оцветяване.

Възстановяващи маски и процедури: 6–19, 20, 21–31 декември са особено благоприятни за подхранване, укрепване и възстановяване на косата. Маските и процедурите са най-ефективни, помагайки на косата да изглежда здрава и силна. 

Неблагоприятни дни: кога е по-добре да отложите посещението при фризьор?

Има дни през декември 2025 г., в които трябва да отложите новото подстригване или боядисване, за да избегнете накъсване, неравномерен цвят или бавен растеж:

Подстригване: 5 декември (пълнолуние) - този ден не е подходящ за радикални промени в прическата, косата става особено крехка и уязвима.

Боядисване: 5 декември (пълнолуние) - по-добре е да изчакате ден-два след пълнолунието, за да избегнете пресушаване на косата си и да ѝ дадете почивка от агресивни процедури.

Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
