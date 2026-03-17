На борда е имало посланик: Кораб на "Фронтекс" потъна в Егейско море (ВИДЕО)

Плавателен съд на граничната агенция на Европейския съюз - "Фронтекс" (Frontex) е потънал край бреговете на Кастелоризо в югоизточната част на Егейско море, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал около обяд в понеделник, а вследствие на потъването има четирима ранени. Стана ясно, че на борда на кораба е имало общо петима души, сред които и посланик на европейска държава.

На кораба са били четирима естонци, един от които е естонският посланик, както и един член на гръцката брегова охрана. Към момента все още не е ясно кой от тях е пострадал.

Какво стана с пострадалите?

Властите са извадили пътниците и са ги прехвърлили в здравния център „Кастелоризо“. По-късно те са били транспортирани с хеликоптер до болница на остров Родос.

Причината за инцидента

По-ранни информации съобщаваха, че корабът е потънал след удар в риф, докато по-скорошни доклади отбелязват, че на борда е станала експлозия.

Трябват ли повече гранични полицаи за "Фронтекс"?

Темата беше повдигната в края на миналата година от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според която раничната служба на ЕС "Фронтекс" трябва да стане три пъти по-голяма и да разполага с 30 хиляди служители. По нейните думи ЕС се стреми каналджиите, които организират и улесняват незаконното пресичане на европейските граници, да фалират и в това отношение няма да бъдат пестени средства.