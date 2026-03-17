Куба: Не стига, че е без ток, но и силно земетресение

Не стига, че островната държава Куба остана без ток, но бе усетен силен земен трус. Земетресение с магнитуд 6 разтърси Куба във вторник сутринта, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от световните агенции. Епицентърът е бил на дълбочина 15 км. Засега няма съобщения за пострадали или материални щети.

Припомняме, че цяла Куба остана без ток. „Настъпи пълно спиране на националната електропреносна мрежа. Причините се разследват и се задействат протоколи за възстановяване“, съобщиха от кубинското министерство на енергетиката рано сутринта. Това е първото пълно прекъсване на електрозахранването в страната след прекъсването на доставките на петрол на острова.

