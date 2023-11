Най-скъпото уиски в света: Рядко шотландско уиски бе продадено за рекордна сума (СНИМКА)

Това е повече от два пъти по-висока от прогнозната цена, съобщи BBC.

Ръководителят на аукционната къща Джони Фаул заяви пред агенция AFP, че му е било позволено да опита "малка капка" от уискито преди търга и го определи като "много богато на вкус, с много подправки, много дървесина“.

Още: Каква е разликата между 30-, 40- и 50-годишно уиски?

Уискито е отлежавало 60 години в тъмни дъбови бъчви, преди да бъде бутилирано през 1986 г., а бутилките от него са едва 40 на брой.

Когато някоя от тези бутилки е била предлагана на търг, всеки път тя се е продавала за рекордни суми - така например, през 2019 г. една такава е била продадена за 1,5 милиона паунда.

В навечерието на търга Джони Фаул коментира, че The Macallan 1926 "е единственото уиски, което всеки аукционер иска да продаде и всеки колекционер иска да притежава".

Още: С какво се пие уиски в различните държави?

Rare 1926 Macallan whisky becomes world’s most expensive bottle at £2.1m https://t.co/q2mqK3faYY