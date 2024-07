Само 2 прости думи могат да предотвратят разочарованието за всички: Нова теория зарадва 33 милиона души

През последните няколко месеца една нова теория за начина на живот подпали социалните медии с нов, освежаващ и практичен терапевтичен подход. Става въпрос за концепцията "Let them go!", която стана хит в мрежата, когато Мел Робинс, известен мотивационен лектор от САЩ, сподели този скъпоценен камък на мъдростта в профила си в Instagram.

Едно от видеата ѝ на тази тема, събрало до момента невероятните 33,9 милиона гледания и 1,4 милиона харесвания само в Instagram, пречупва същността на идеята „Let them go!“ през няколко сценария.

„Ако приятелите ви не ви поканят на брънч този уикенд, пуснете ги“, съветва тя. "Ако децата ви не искат да станат и да отидат на онова нещо с вас този уикенд – оставете ги!“ на тази тема, събрало до момента невероятните 33,9 милиона гледания и 1,4 милиона харесвания само в Instagram, пречупва същността на идеята „Let them go!“ през няколко сценария.

Робинсън твърди, че често губим твърде много време и усилия, опитвайки се да накараме другите да отговорят на нашите очаквания. Вместо това възприемането на нагласа „оставете ги да си вървят“ може да бъде много по-полезно, особено когато става въпрос за нашия любовен живот и приятелства.

„Истината е, че ако някой не се държи така, както трябва, не се опитвайте да го принудите да се промени“, обяснява тя. „Оставете ги да бъдат такива, каквито са, защото това разкрива кои са. Просто ги оставете да бъдат. Тогава вие решавате какво да правите по-нататък.“

Принципът е прост: като се освободите от притесненията си за това какво мислят другите за вас, ще намерите повече контрол и мир в живота си.

Повечето хора сякаш изпитаха провидение с тези две прости думи.

„Харесва ми как това не е агресивен или горчив отговор на поведението на някого. Това ви освобождава и все още ви държи като човек в положителна нагласа за ситуацията! Ние трябва да изберем как да реагираме“, казва Мел и добавя: "Това ме довежда до спокойствието, което винаги съм искала."