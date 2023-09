Силвестър Сталоун отиде при папата (ВИДЕО)

Папа Франциск се среща с американския актьор и семейството му на частна аудиенция във Ватикана.

На аудиенцията бяха съпругата му, трите му дъщери и неговият брат, които Сталоун представи на светия отец. Интересен беше моментът, когато актьорътпредстави своите дъщери, които са три, а папата възклисна: "Толкова много".

Сталоун благодари на папата за това, че ги е приел, въпреки натоварения си ден ден. ОЩЕ: Папата поиска да се молим за него. Вижте защо

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj