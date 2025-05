Спорът за "правилната" страна на тоалетната хартия официално е решен: Вижте дали я слагате както трябва (ДИАГРАМА)

Спорът "над или под" относно начина, по който слагаме ролката тоалетна хартия на държача, се води в баните навсякъде, откакто тя изобщо е изобретена. Много място, време и усилия в интернет под формата на анкети и списъци са посветени на правилния начин за поставяне на тоалетната хартия. Темата дори има собствен раздел в Уикипедия, пълен с аргументи в полза на "над" (намалява риска от пренасяне на микроби, по-лесно се намира краят, изглежда по-добре) и "под" (по-подреден вид, по-трудно е за домашния любимец да разплете ролката). Психолозите дори са описали какво говори за хората начинът, по който избират да слагат тоалетната хартия.

И сега, благодарение на патент за перфорирана тоалетна хартия от 1891 г., официално имаме своя отговор, пише "The Business Insider".

