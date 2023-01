Защо Китай забранява филмите на Marvel?

Трябва да сте живели в пещера, за да не сте гледали или чували за поне един филм от вселената на Marvel в последните години. Всичко започна през далечната 2008-ма година с първият филм за Iron Man (Железният човек) с Робърт Дауни Джуниър в главната роля, за да стигне до купуването на Marvel от Disney преди известно време. След това последва излизането на множество филми и сериали, но сякаш качеството на последните продукции остави феновете на героите с неприятен вкус в устата. Един от по-интересните факти в последно време е забраната на Китай за филмите на Марвел. В следващите редове ще разгледаме защо тя е в сила и защо въобще се е появила.

Причините за забраните на филми са много и са различни, като например последният филм за Spiderman: No way home е забранен заради една от финалните сцени - тази със статуята на свободата в Ню Йорк. И тъй като Марвел не са имали опцията да я изрежат или редактират, то просто лентата не се е излъчвала там. Китайското правителство е искало от Sony Pictures (реализират филма в ко-продукция с Марвел). И тъй като е невъзможно да се изпълнят исканията на правителството, след това очаквано се стигна до забрана и на следващия касов филм Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Причината, която са намерили за втората забрана е доста любопитна - в кадър се вижда вестник с името The Epoch Times, който е много критичен към управляващата комунистическа партия в Китай. Това все пак не е голяма изненада, тъй като Китай има една от най-рестриктивните медийни политики в света. И все пак тези забрани не са нещо специално - комунистическата партия позволява едва 34 чуждестранни филма да бъдат издавани годишно.