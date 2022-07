Знаете ли кои са печелили наградите Оскар, Еми, Грами и Тони?

Ето част от списъка на победителите:

Мел Брукс

Мел Брукс получи наградите Оскар, Еми, Грами и Тони за актьорско майсторство, писане за телевизия и композиране на мюзикъли.

Мел Брукс е най-известен с мюзикъла „Продуцентите“.

Награди Еми

Изключително писателско постижение във Variety, „Sid Caesar, Imogen Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special“ (1967)

Изключителен гост-актьор в комедиен сериал Mad About You (1997)

Изключителен гост-актьор в комедиен сериал, Mad About You (1998)

Изключителен гост-актьор в комедиен сериал Mad About You (1999)

Наградите "Грами

Най-добър комедиен албум "2000 Year Old Man In The 2000" (1998)

Най-добър музикален видеоклип във форма, "Recording The Producers - A Musical Romp With Mel Brooks" (2001)

Най-добър албум за музикално шоу "The Producers" (2001)

Оскар за най-добър сценарий, история и сценарий - за продуцентите, мюзикъл (1969)

Награди Тони

Най-добра книга от мюзикъла "Продуцентите" (2001)

Най-добър мюзикъл "The Producers" (2001)

Най-добра оригинална музика "The Producers" (2001)

Упи Голдбърг

Упи Голдбърг получи наградите Оскар, Еми, Грами и Тони за комедиен запис, филмова роля, представление.

Награди Еми

„Отвъд Тара: Необикновеният живот на Хати Макданиел“ (2002)

Изключителен водещ на токшоу, "The View" (2009)

Награда Грами

Най-добър комедиен запис, "Упи Голдбърг - оригинално шоу на Бродуей" (1985)

Най-добра актриса в поддържаща роля "Призрак" (1991)

Награда Тони

Най-добър мюзикъл, напълно модерна Мили (2002)

Композиторът Ричард Роджърс

Композиторът Ричард Роджърс (от прочутото дуо Роджърс и Хамърщайн) беше първият, който получи наградите Оскар,Еми ,Грами и Тони.

Ричард Роджърс я получава през 1962 г.

Награда Еми

Изключително постижение в оригиналната музика за телевизия „Уинстън Чърчил: Доблестните години“ (1962)

Наградите "Грами

Най-добър шоу албум "The Sound of Music" (1960)

Най-добър шоу албум "No Strings" (1962)

Награда на Оскар

Най-добра оригинална песен "State Fair" (1945)

Награди Тони

Най-добър мюзикъл, "South Pacific" (1950)

Топ продуценти, "South Pacific" (1950)

Най-добра оригинална музика, "South Pacific" (1950)

Най-добър мюзикъл, Кралят и аз (1952)

Най-добър мюзикъл, "The Sound of Music" (1960)

Най-добра оригинална музика "Without Strings" (1962)

Специална награда (1962)

Специална награда (1972)

Хелън Хейс

Актрисата Хелън Хейс отне 45 години, за да получи Оскар,Еми ,Грами и Тони - повече от всеки друг в този списък.

Награда Еми

Най-добра актриса (1953)

Награда Грами

Най-добър запис на изговорена дума, Great American Papers (1976)

Оскар за най-добра актриса в главна роля, Грехът на Мадона Клоде (1932)

Най-добра актриса в главна роля, Летище (1971)

Награди Тони

Най-добра актриса в "Честит рожден ден" (1947)

Най-добра актриса в пиесата "Time Remembered" (1958)

Мемориална награда на Лорънс Лангнър за цялостно творчество в американския театър (1980)

Рита Морено

Рита Морено получи Оскар за ролята на Анита в Уестсайдска история.

Рита Морено е най-известна с ролята си в „Уестсайдска история“.

Награди Еми

Изключително представяне на актриса в поддържаща роля във вариететен или музикален сериал, "Шоуто на Мъпетите" (1977)

Изключителна главна актриса в драматичен или комедиен сериал за "Досиетата Рокфорд" (1978)

Награда Грами

Най-добър запис за деца "The Electric Company" (1972)

Най-добра поддържаща актриса "Уестсайдска история" (1962)

Награда Тони

Най-добра актриса в The Ritz (1975)

Актрисата Одри Хепбърн

Ролята на Одри Хепбърн в "Римска ваканция" й помогна да успее

Награда Еми

Изключително индивидуално постижение - Информационно програмиране "Градините на света с Одри Хепбърн" (1993)

Награда Грами

Най-добър запис за деца, The Enchanted Tales of Audrey Hepburn (1993)

Академична награда

Най-добра актриса в главна роля, Римска ваканция (1953)

Награда Тони

Най-добра актриса в пиесата "Ундина" (1954)