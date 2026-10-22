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Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

22 октомври 2026, 9:00 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

Няма такова нещо като надценка, има брутен марж – това е което остава като разлика между покупна и продажна цена. С него търговците си плащат тока, заплати, други разходи, за да има бизнес. Кое точно да направим първо – да намалим заплатите, да съкратим служители или да не си платим тока? Това попита лицето на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Той счита, че има постоянно облъчаване за поскъпването в България "от такива високи места", след като сега на дневен ред са спорове с председателя на КЗП Мая Манолова.

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"Николай, кажете си"

Водещите на сутрешния блок на БНТ Христина Христова и Симеон Иванов не се съгласиха, че няма поскъпване в България, но Вълканов отвърна, че у нас месото е с окоо 30% по-евтино от средното в ЕС, рибата – 20%, плодовете и зеленчуците – с около 13% и повече, хлябът и тестените изделия – около 20%. България има и най-високо ДДС върху храните в ЕС, напомни Вълканов. Само в под 10% са откритите нарушения с цени при проверките и редовно причината не е търговецът, а по веригата надолу, настоя той. Как беше в началото и до края на лятото по места в Европа, припомнете си:

"Смятате ли, че сме толкова луди, че да ги водим тези полемики толкова месеци? Цените са такива, каквито са – те няма как да бъдат променени извън по-висока конкуренция", каза още Вълканов, с уточнение, че ако можеше цените да са по-ниски, всичко щеше да е наред за всички, включително за търговските вериги и да няма постоянни обяснения. Какво прави държавата - България плаща най-скъп "бизнес ток", продължи той и се оплака, че държавата прави така у нас, че бизнесът да не може да се управлява нормално.

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Мая Манолова КЗП Николай Вълканов Сдружение за модерна търговия цени на храните надценки
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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