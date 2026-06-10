След 4 години война: Цените на храните в Украйна ни сложиха в малкия си джоб (СРАВНЕНИЕ)

Кратко ориентировъчно сравнение на основни хранителни стоки в България и Украйна за периода май – началото на юни 2026 г. показва, че дори след четири години и половина война всекидневно бомбардираната държава успява да поддържа по-ниски цени на тези стоки отколкото у нас.

Разбира се, както навсякъде по света, цените варират доста между столицата Киев и по-големи градове като Лвов и Одеса от една страна и по-малки населени места от друга. Въпреки това актуални данни от агрегатори на цени и супермаркети сочат, че цените са между 20 и 40% по-ниски в сравнение с тези в България.

Какво показват данните? При курс ориентировъчно от 1 украинска гривна (UAH) за 0,01936 EUR и преизчисление в евро - изброените по-долу стоки се оказват по-евтини в Украйна:

Хляб бял 500 г в Украйна се продава за 0.72 евро, а в България е 1.12 евро - с около 36% по-евтин в Украйна;

Прясно мляко 1 л - в Украйна е 1.12 евро, у нас - 1.74 евро;

Кашкавал 1 кг в Украйна струва 7.67–9.71 евро, а у нас 11.25–16.36 евро;

Сирене обикновено саламурено бяло 1 кг от масов клас - в Украйна е 5.11–7.16 евро, а у нас 7.16–11.25 евро;

Яйца 12 бр - в Украйна струват 1.94 евро, в България - 2.81 евро;

Масло 250 г - в Украйна е 2.15 евро, у нас - 2.81–3.58;

Олио 1 л - в Украйна 1.97, у нас - 2.30 евро;

Захар 1 кг - в Украйна за 1.07 евро, у нас е 1.43;

Брашно 1 кг - в Украйна струва 0.61, у нас е 0.92 евро;

Ориз 1 кг - в Украйна е 1.74 евро, у нас - 2.45 евро;

Пилешко филе 1 кг - в Украйна струва 3.83–4.60 евро, у нас - 7.67–9.20 - т.е. в България е почти двойно по-скъпо;

Свинско месо 1 кг - в Украйна е 4.60–6.14 евро, у нас - 7.16–10.23 евро;

Телешко месо 1 кг - в Украйна е 7.67–8.69 евро, докато у нас се продава за 12.27–16.36 евро.

На снимката цените са в гривни за 100 г пилешко месо. Снимка: принтскрийн/социални мрежи

Трябва да се отбележи, че макар да няма официален публичен седмичен индекс на цените, според украински медии през последните седмици има леко поскъпване на яйцата (+3–5 UAH на опаковка), хлябът продължава бавно да расте с около 0.5–2% месечно, но пък месото остава сравнително евтино заради по-ниските разходи за труд.

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Изводът не е в наша полза

Като цяло прави впечатление, че въпреки бушуващата война базовите хранителни стоки в Украйна често остават по-евтини от тези в България като най-голямата разлика се наблюдава при месото и млечните продукти докато при плодовете и зеленчуците, въпреки че тук не сме отбелязали конкретно за тях цени - те са близки до българските.

При базовите храни като хляб, брашно, яйца, разликата е най-често между 20–40% докато при месото разликата често достига 40–50%.

И още нещо - ако направим сравнение между потребителската кошница в Киев и София за юни 2026 г. за семейство от 3 души, отново се вижда, че украинската столица е осезаемо по-евтин град от София.

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Примерна потребителска кошница за семейство от двама възрастни и дете за един месец, без да се вземат предвид такива разходи като посещение на ресторанти или алкохол:

Хляб и тестени изделия - в Киев 35-45 евро, в София - 55-70 евро;

Мляко и млечни продукти - в Киев 60-90 евро, в София - 95–130 евро;

Месо и яйца - в Киев 95-150 евро, в София - 160–240 евро;

Ориз, брашно, захар - в Киев 30-45 евро, в София - 45–65 евро;

Напитки /без алкохол/ и вода - в Киев 28-50 евро, в София - 40–70 евро;

Базови пакетирани стоки - в Киев 60-95 евро, в София - 80–130 евро.

Цифрите са красноречиви. Но следва да се отбележи, че средните доходи в Киев и изобщо в Украйна са значително по-ниски затова покупателната способност не е непременно по-добра.

Средната брутна работна заплата в България според данни на НСИ за първото тримесечие на 2026 г. е 1407 евро докато в Украйна тя е в диапазона 30 000-32 000 UAH, което се равнява на 650–700 евро.

С други думи за човек с български доходи Киев изглежда евтин, но за местните жители разходите за храна все още тежат сериозно на бюджета.

Заглавната снимка е илюстративна.