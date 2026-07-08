Много по-скъпо ли е в Краков спрямо София? Отрезвително сравнение на цените

Мнозина смятат, че няма особен смисъл да сравняваме цените на продуктите, които си купуваме в магазините в България, с тези, които се предлагат в други европейски градове. Истината обаче е, че "гледането в чуждата купичка" е не само необходимо, но понякога действа и отрезвяващо. Особено ако човек не е много наясно какво купува, къде го купува и защо то има точно определена цена. В днешния материал, посветен на цените в чужбина, ще направим бърза съпоставка колко струват плодовете и зеленчуците в София, спрямо тези в полския град Краков. Правим уточнението, че ще разглеждаме цените само на продукти, продавани в най-разпространените супермаркети в Краков, а не на такива, предлагани на открити пазари.

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1 евро се равнява на 4,31 полски злоти. Средната нетна работна заплата в Краков е около 7150 полски злоти или 1660 евро (според сайта Numbeo), а в София - около 1500 евро. Може да кажем, че покупателната способност е сравнително еднаква.

По-скъпо ли е в Краков, отколкото в София?

Започваме с ягодите, които в Краков са на цена от 17 злоти за 500 грама, което е 3,95 евро. Това ще рече, че килограм от този плод в полския град се продава за малко по-малко от 8 евро в супермаркетите. В големите магазини в България ягоди може да се открият в ценовия диапазон от 4 до 8 евро за килограм в зависимост от производителя.

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Червеното грозде, произведено в Полша, е на цена от 35 злоти или малко над 8 евро за килограм. В България този плод се продава доста по-евтино, като цените за 1 кг може да варират от 3 до 5,60 евро, като разликите са породени от сорта, производителя и дали продуктът е внос или родно производство.

Колко струват лимоните? В супермаркетите в Краков цената за килограм от киселия цитрус е 18 полски злоти, което се равнява на близо 4,20 евро. В България цената на този плод отново е по-ниска - между 1,50 и 3 евро в най-разпространените супермаркети. Лаймът пък се продава на бройка и е на цена от 2,50 злоти или около 60 евро цента. У нас цената е горе-долу същата и варира между 0,35 и 0,55 евро.

Полските ябълки са на цени от 5,50 злоти за килограм или около 1,30 евро. В супермаркетите в България цената на ябълките варира от 1,30 до 3 евро.

Портокалите, които са внос от Италия, се предлагат в магазините в Краков на цена от 12 полски злоти или 2,80 евро за килограм, а у нас можем да намерим любимия цитрус в ценовия диапазон от 1,30 до 2,50 евро. Грейпфрутите (внос от Испания) в този полски град струват колкото портокалите, а у нас са на цени от 1 до малко над 2 евро. Мандарините в Краков пък се продават за 15 злоти за килограм (3,50 евро), а у нас може да се открият на цени от 2 до 4 евро в зависимост от произхода им. Крушите в полския град се продават за 12 злоти на килограм (2,80 евро), а в българските супермаркети този плод се продава на цени от 1,80 до 3,60 евро.

Завършваме този материал с класическата комбинация - домати и краставици. Доматите в супермаркетите в Краков се продават за 16 злоти за килограм, което е около 3,70 евро. В България можем да открием този продукт между 1,50 и 3,60 евро за килограм. А вечно вървежните чери домати в супермаркетите в Краков са на цена от 17 злоти за 500 грама, което е около 4 евро. В България - цената на килограм за този продукт е между 2,55 и малко над 5 евро. Краставиците в полския град се продават в магазинната мрежа на цена от 8 злоти или 1,90 евро за килограм, а в българските супермаркети можем да ги открием на цени от 1,30 до 3 евро.

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