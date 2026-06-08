Био чери домати за 2 евро: Сравнение на цените в Испания и България (СНИМКИ)

Био чери домати за 1,99 евро кутията - не е шега, само че ще трябва да летите до Испания, за да си ги купите толкова евтино. За такава сума може да откриете иначе луксозния у нас продукт не в някое испанско село, а в един от посещаваните курорти на Коста дел Сол - Фуенхирола, близо до Малага (на южния бряг).

В местните вериги там чери доматите стигат до 2,20 евро за килограм, а в България за тази цена трудно може да се купят и 500 грама - за толкова плащаме обикновено между 2,49 и 3,99 евро, в зависимост от мястото, на което ги купуваме, произхода и конкретния вид. Средната брутна работна заплата в България достига 1407 евро през първото тримесечие на 2026 г., а в Испания тя е в порядъка на 2300-2700 евро месечно (в зависимост от региона и сектора, разбира се - т.е. малко под два пъти българската заплата). Това означава, че там с една месечна заплата може да се купят поне 1045 кг чери домати, а тук - около 200/280 кг.

Иначе розовият домат във Фуенхирола се среща на цена от 2,60 евро за килограм, докато доматът ръгби се продава на 2 евро/кг. В Аликанте (Югоизточна Испания) цените обикновено са 1,99-2,60 евро. В България розовият домат по принцип е от 2 до 3,50 евро за килограм - в зависимост от размера, а според данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) доматите са сред зеленчуците, поевтиняващи през първата седмица на юни, до 1,80 евро за килограм, но тук говорим за цени на едро: Цените тръгват надолу: Кои основни храни поевтиняват в началото на юни.

Actualno.com се сдоби със снимки на цените за плодове и зеленчуци от местни жители във Фуенхирола и Аликанте - в тази част на страната, която се радва на солидно българско присъствие в летните месеци, с което и сравненията с цените у нас със сигурност ще предизвикват дискусии.

Плодовете и зеленчуците в Испания

Във Фуенхирола откриваме, че килограм краставици се продава на цени от 1,09 до 1,50 евро. В Аликанте цените стигат и до 2,65 евро за килограм за различните сортове. У нас цените на едро са 1,25 евро за килограм, но в магазините и по пазарите стигат например до 2,30-2,50 за кг. За килограм зелени чушки в Южна Испания бихме платили 2,49 евро за кг, а за червени - между 2,65 и 2,80 евро. В България цената на зелените чушки на едро е 2,26 евро, а на червените - 2,60, т.е. малко по-евтино, но на пазара или в търговски вериги редовно виждаме цени от порядъка на 3-3,50 евро за съответните зеленчуци.

Лукът в тази част на Испания е значително по-скъп - докато у нас се среща за около 80 цента на килограм, във Фуенхирола виждаме, че е цели 1,99 евро. Със средната испанска заплата могат да се купят поне 1155 кг лук на месец, а с българската - горе-долу 1758 кг. Картофите там също са по-скъпи - 1,85-1,90 евро за кг, а някои сортове стигат дори до 3,35 евро. В България се срещат различни цени, отново в зависимост от сорта, но най-евтините са в порядъка на 0,80-1,15 евро. Разбира се, има и по-скъпи, пресни картофи - до над 2 евро. Но ако вземем заплатите, излиза по груби сметки, че тук може човек да си купи с 300-400 кг повече картофи на месец.

И още от основните зеленчуци - морковите във Фуенхирола се продават на цени от 0,80-1,20 евро, което е сходна цена с българската - на едро морковите тук са 0,85 евро за кг, но в магазините и на пазара срещаме и цени от порядъка на 1,30-1,40 евро. Патладжанът в Южна Испания струва 1,39 евро на кг, като е по-евтин спрямо България (около 2,20 евро).

Що се отнася до плодовете, златната ябълка във Фуенхирола е 2,09 евро за кг (2,20 в Аликанте), а червената сладка ябълка варира от 2,29 до 2,70 за кг. За златни ябълки в България обикновено даваме по 2,90, а червените варират като цена от 2 до 2,50 евро. Круша конференс във Фуенхирола се продава на 1,69 евро за кг, а у нас по принцип различните сортове са между 2-2,40 евро. В Аликанте наблюдаваме цени от порядъка на 1,99-3,79 евро за различните сортове.

Откриваме, че във Фуенхирола черешите се продават за 6,79 евро/кг, а в местна верига в Аликанте изглеждат малко по-евтини (4 евро за кутия от около 600-700 г). В България също може да се видят подобни цени - от 3 до 9 евро на дребно, в зависимост от мястото и конкретния сорт. Но ако приемем паритет в цената, то с испанската средна заплата може за месец да се купят най-малко 338 кг, докато с българската говорим грубо за около 207 кг.

От сезонните плодове пъпешът във Фуенхирола е 2,49-2,99 евро за кг, а тук обикновено е също около 2,99 евро за кг. Нектарините се продават за 3,66 евро при цена на дребно в България от 2 до 6,50 евро.

Виждаме, че в Аликанте, където по принцип е малко по-евтино от Фуенхирола, ягодите се продават за 2,54 евро за 500 грама. В България същия грамаж купуваме за около 3 евро, често цената скача и до над 4 евро.

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