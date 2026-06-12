Цените в Русия: Широка ножица между регионите, в София или в Москва е по-скъпо? (СРАВНЕНИЕ)

Цената на минималната потребителска кошница в Русия продължава да расте. От началото на 2026 г. стойността на основната потребителска кошница се е увеличила с 3,3% и сега е средно 7762,2 рубли (93,25 евро) на човек на месец. Това сочат официални данни, обявени пред ТАСС от Дмитрий Востриков, изпълнителен директор на асоциацията „Руспродсоюз“. Според Востриков минималната потребителска кошница се изчислява въз основа на 33 категории храни, включително месо, риба, млечни продукти, яйца, хляб, зърнени храни, брашно, захар, зеленчуци и плодове. Тази кошница отразява основните хранителни разходи на руснаците.

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Къде храните са най-скъпи в Русия?

Най-високите разходи за минималната потребителска кошница са регистрирани в отдалечени региони на страната. Чукотка остава лидер по отношение на разходите за хранителни кошници, където минималните месечни харчове за храна надвишават 20 000 рубли (240,28 евро). Камчатски край също е сред най-скъпите региони с 13 327,6 рубли (160,12 евро) . Експертите отдават високите цени на логистичните разходи, сложността на доставката и особеностите на северните региони, сочат данните от края на май месец 2026 г., според bankiros.ru.

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Къде минималната кошница е най-евтина?

Най-ниските разходи за храна са регистрирани в Поволжието. В Мордовия и Саратовска област цената на минималния набор от хранителни продукти е била забележимо по-ниска от средната за Русия - Мордовия: 6349,6 рубли (76,28 евро), Саратовска област: 6499,4 рубли (78,08 евро).

Хранителна кошница по възраст

Цената на балансирана месечна хранителна кошница в Русия, състояща се от достатъчно количество месо, млечни продукти, зърнени храни, зеленчуци, плодове и сладкарски изделия, по възрасти е както следва:

Деца под 6 години - 132,99 евро

Деца и тийнейджъри от 7 до 17 години - 143,45 евро

Млади хора от 18 до 29 години - 187,18 евро

Възрастни от 30 до 59 години - 174,92 евро

Пенсионери над 60 години - 162,67 евро

Големите градове

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В най-големите градове и региони на страната разходите за минималния набор от хранителни продукти остават над средните за Русия: Москва - 9186 рубли (110,36 евро); Санкт Петербург - 8897,1 рубли (106,89 евро); Московска област - 8461,1 рубли (101,65 евро); Ленинградска област - 8775,9 рубли (105,43 евро); Калининградска област - 9048,3 рубли (108,71 евро); Татарстан - 6810,8 рубли (81,82 евро); Омска област - 6659,2 рубли (80,00 евро); Хабаровска територия - 10 279,6 рубли (123,50 евро).

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Местните суровини в Русия (като мляко, пилешко месо и зърнени култури) са традиционно по-евтини заради мащабното вътрешно производство и по-ниските енергийни разходи за местните заводи. Въпреки това в Руската федерация се наблюдава сериозен скок в цените на редица стоки (например картофите отбелязаха ръст от над 73% за последната година, а маслото - над 30%).

Продукти като вносно сирене, плодове извън сезона и лекарства поскъпват главоломно поради логистични ограничения.

Цени на основните продукти в Москва

Ето и сравнението на цените на основните продукти в руската столица Москва и в София.

Прясно мляко, 1 литър - 1,11 евро, в България - 1,74 евро;

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Бутилка вода 0,5 л - 0,44 евро - в България - 0,35 - 0,45 евро;

Бутилка местна бира 0,5 л - 0,72 евро, в България - 0,80 - 1,50 евро;

Бутилка вносна бира 0,5 л - 1,53 евро, в България - между 1,30 и 1,80 евро;

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Бутилка вино 0.75 л - 6,45 евро, в България - 6,14 евро;

Ориз 1 кг - 0,75 евро, в България - 2.45 евро;

Домати 1 кг - 1,92 евро, в България - 2,50 - 4,50 евро;

Хляб 0.5 кг - 0,47 евро, в България - 1,12 евро;

Банани 1 кг - 0,76 евро, в България - 1,60 - 2,20 евро.

Портокали 1 кг - 1,01 евро, в България - 1,00 - 1,80 евро.

Ябълки 1 кг - 1,08 евро, в България - 1.00 - 2.40 евро.

Картофи 1 кг - 0,40 евро, в България - 0,58 - 1,79 евро.

Свинско месо 1 кг - 4,07 евро, в България - между 7,16 и 10,23 евро;

Пилешко 1 кг - 2,56 евро, в България - 3,70 – 4,50 евро;

Кашкавал 1 кг - 7 евро, в България между 11,25 и 16,36 евро;

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Яйца - 10 броя - 0,86 евро, в България - 2,81 евро за 12 броя.

Наеми

Друга е картината при наемите. Наемите на жилище в Русия (най-вече в Москва) са значително по-скъпи от тези в България. Съгласно актуални данни от платформите за сравнение на разходите за живот като Numbeo и Expatistan, наемите в Москва са средно с около 50% до 60% по-високи спрямо София.

Например едностаен апартамент в центъра на София може да се наеме на цена от 560 - 665 евро, докато в Москва цената би била между 715 евро и 845 евро, което е с около 25% по-скъпо. Едностаен апартамент извън центъра в София е с наем от 435 - 510 евро, а в Москва е между 560 и 640 евро. Наемът на тристаен апартамент в София е около 1020-1230 евро, докато в Москва - 1430-1740 евро.

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Транспорт

При транспортните разходи сравнението между Москва и София изглежда сходно. Еднократният билет в София е 0.80 евро, а в Москва т.нар. карта "Тройка" е 0.65 евро. Дневната карта за всички линии в София е на цена от 2 евро, докато в Москва - 3.20 евро. Месечната карта за градски транспорт в София е 25.50 евро, а в Москва - 28.50 евро. Цената на годишната карта за градски транспорт в София е на цена от 185 евро, докато в Москва е 215 евро.

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Сравнение в доходите

Привидно по-положителната картина на цените в Русия намалява стойността си, като се вземат предвид доходите на населението там и в България. Докато в страната ни минимална заплата е 620.20 евро, то в Русия тя е 265 евро.

Средната брутна заплата в България е 1407 евро, докато в Русия е 1103 евро. Реалистичният доход за 50% от населението в Русия е 73 400 рубли - или 756 евро, докато в България тя е около 945 евро.

В София средната заплата е около 1400-1500 евро, докато в Москва този показател в нетна стойност е между 1200 и 1300 евро.

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