По-скъпо ли е в Южна Италия спрямо София? Сравнение на цените

Интересни тенденции при основните хранителни стоки и пресните плодове и зеленчуци показва сравнение между цените в живописния италиански град Виесте (в регион Пулия) и средните нива в големите търговски вериги у нас. Макар Виесте да е популярна морска дестинация, цените в местните супермаркети запазват типичните за Южна Италия разумни нива, които често се доближават или дори конкурират българския пазар.

Пресни плодове и зеленчуци

Във Виесте сезонните плодове като грозде, нектарини и мандарини често се намират на много изгодни локални пазари и в магазини от среден клас. Гроздето може да се намери на цени около 1,99 – 2,39 евро за килограм, което е съпоставимо с българските вериги, където гроздето 1,79 – 3,07 евро за килограм.

Нектарините във Виесте бяха на цена от 2,39 евро, а у нас те могат да се намерят между 1,79 и 2,81 евро за килограм.

Мандарините у нас държат нива между 2,05 – 3,32 евро, а в Италия са 2,99 евро, като тази седмица бяха на промоционална цена от 2,59 евро.

Лимоните у нас се търгуват между 1,53 – 2,56 евро, а в Италия са 2,39 евро.

Бананите са на цени от 0,99 евро, а у нас – между 1,38 – 1,94 евро.

Доматите в Италия също показват близки стойности до българските – обикновените домати у нас са средно 1,28 – 2,30 евро, докато в Южна Италия се търгуват за 2,99 евро. При чери доматите на клонка цените в България са между 2,56 – 4,09 евро, а във Виесте – 3,69 евро.

Чушките в италианското курортно градче са на цена от 2,99 евро, а у нас може да се купят на цени между 1,43 – 2,81 евро.

Чушките в италианското курортно градче са на цена от 2,99 евро, а у нас може да се купят на цени между 1,43 – 2,81 евро.

Осезаема разлика се наблюдава в цена на картофите в двете държави. У нас те са на цени между 0,61 – 1,28 евро, а в Италия – 2,89 – 2,99 евро.

Млечни продукти

Прясното мляко в големите вериги в Италия се продава средно за около 1,19 – 1,25 евро за литър, което е близко до българските цени - 1,12 – 1,79 евро.

Плодовите млека у нас се движат между 0,46 – 0,92 евро, докато в италианските магазини многопакетните йогурти са на цени от 0,35 – 0,69 евро.

Паста

Като родина на пастата, Италия предлага огромно разнообразие от макаронени изделия в супермаркетите на изключително ниски цени – често под 1 евро за качествен пакет от 500 г, докато в България стандартната паста в големите вериги се купува около 2 евро.

Въпреки че покупателната способност в двете държави се различава, ценовото изражение на базовите хранителни продукти в Южна Италия и България през 2026 година е сравнително близко, като у нас някои продукти дори надхвърлят италианските стандарти спрямо качеството.