Плодовете и зеленчуците в Солун в пъти по-евтини от тези в България: Сравнение на цените (СНИМКИ)

Все по-високите цени у нас на основни хранителни продукти от малката потребителска кошница разбираемо изнервят хората, а изгледите поскъпването на живота в България да спре не са никак обнадеждаващи. Още повече че само на няколкoстотин километра разликата e драстична и няма как да не направи впечатление. В началото на летния сезон, когато много българи се насочват към Гърция, все по-често ще ставаме свидетели на сравняване на цените на различни продукти и това е напълно нормално.

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Днес ще разгледаме какви са цените в Солун - град, в който традиционно много българи отиват на "шопинг". Попадаме на публикация в групата "ЗАБЕЛЯЗАНО В БЛАГОЕВГРАД - без цензура", в която са качени няколко снимки от съботния пазар в Солун на 30 май. Авторът на кадрите Ивайло Димов пише, че няма да прави никакъв коментар. А причината е ясна - цените са толкова по-ниски от тези в България, че коментарът е напълно излишен.

Колко струват плодовете и зеленчуците в Солун?

Facebook: Ivailo Dimov/Забелязано в Благоевград - без цензура

От снимките виждаме, че доматите струват 0,99 евро за килограм, като за сравнение в България цената варира от 2 до 4,50 евро за същото количество, в зависимост от вида на доматите и къде се продават, както и какво производство са. Килограм зелени чушки на пазар в Солун струва 1,50 евро. В България? Между 2 и 4,30 евро за килограм.

Facebook: Ivailo Dimov/Забелязано в Благоевград - без цензура

При плодовете също има сериозни разминавания. Например, от същата публикация разбираме, че можем да си купим от Солун килограм кайсии за 2,50 евро, а в България това е най-ниската стойност, на която може да се открие този вкусен плод. Нормално цената на килограм кайсии в България достига до 3-4 евро.

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При прасковите ситуацията не е по-различна. В Солун цената им е 2,50 евро за килограм, което отново се равнява на най-ниската стойност у нас, като цената в България може да достигне дори до 5,50 евро за килограм, в зависимост от сорта, произхода и конкретния търговски обект.

Facebook: Ivailo Dimov/Забелязано в Благоевград - без цензура

И като стана дума за скъпи плодове, няма как да пропуснем черешите, за които вече се носят митове колко по-висока може да им е цената. В Солун само преди броени дни цената за килограм череши е била 2,50 евро. В България днес цената на дребно варира от 3 до 9 евро.