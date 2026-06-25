Домати, краставици, картофи, цитруси: Цените във Виена и София - поемете въздух (СНИМКИ)

2,19 евро за килограм банани. 2,39 евро, ако са био – това са актуални цени към 20-ти юни, 2026 година, не къде да е, а в австрийската столица Виена, видя репортер на Actualno.com. Всички посочени в материала цени за Виена са от търговската верига Spar. В София цените на жълтия плод се движат в диапазон около 1,50 евро до 1,90 евро, но може и да е доста по-евтино при промоция – под 1,20 евро. Според световноизвестната платформа Numbeo, която събира данни за жизнения стандарт и разходите кажи-речи навсякъде по света, месечно във Виена ти трябват около 1070 евро, за да преживееш – но само ако не си под наем. С наема вече сумата скача на около 2100 евро. А средната брутна заплата в Австрия сега се движи между 3650 до 3930 евро на месец по данни на българската специализирана компания Euro-Tax, която съдейства на работили в Германия и Австрия български граждани за възстановяване на надвзети данъци. За сравнение, средната брутна заплата в България е около 1400 евро.

Очевидно е, че като абсолютна стойност в бананите Виена бие София. Но като покупателна способност във Виена със средна заплата в долния край на диапазона можеш да си купиш приблизително между 1530 и 1660 килограма банани, докато в София с българската средна заплата между приблизително 730 и 930 килограма - Още: Оцеляването в България и Германия: Настигнахме ги и ги подминахме по цени на основни храни





Плодове и зеленчуци – сравнения

Предвид настъпващата безмилостна лятна жега, ще продължим цитрусите – във Виена може да се намерят портокали за 2,49 евро на килограм или 2,99 евро, ако искаш да са био. В София са около 1,55 евро до около 2 евро на килограм. Съответно, по формулата с бананите във Виена си купуваш между приблизително 1220 и 1460 килограма портокали, в София – приблизително от 700 до 900 килограма:

Какво лято, ако няма салатка – лукът за нея във Виена можеш да го намериш на цени между 1,29 евро на килограм до 1,99 евро на килограм. В София – около 75-85 евроцента. Това значи, че в австрийската столица със средна брутна заплата в страната в долния диапазон можеш да си купиш приблизително 1830 - 2830 килограма лук. В българската столица – приблизително 1650 – 1870 килограма. На снимката има и цена за лимони - няма да я коментираме, всеки читател може сам да се сети защо:

Салата без домати няма как – между 2,49 евро до 2,99 евро за килограм във Виена, а ако искаш да е по-природно, плащаш по 3,99 евро на килограм, но получаваш "домати на клонка". В София – от 2 до 3 евро т.е. абсолютно съпоставимо дори в абсолютна стойност, затова ще си спестим сметките като покупателна стойност. А доматите тип "Рома" във Виена ги намерихме на цени от 1,99 евро, включително био - ОЩЕ: Био чери домати за 2 евро: Сравнение на цените в Испания и България (СНИМКИ)

СНИМКА: Actualno.com/Елена Страхилова

При краставиците съпоставката в цените е по-трудна, защото в Spar във Виена се продават на бройка, не на килограм – между 1,39 евро и 1,99 евро:

Само със салата не може – трябва и нещо по-засищащо. Биокартофи във Виена можеш да намериш за 1,79 евро, има и по-големи разфасовки, но не био – 3,79 евро-3,99 евро за 5 килограма. В София биокартофите вървят около 2 до 2,30 евро на килограм, пак няма смисъл да се пресмята покупателна стойност. Ако не сте толкова придирчиви, че да искате прекалено природно, в българската столица можете да намерите картофи под 1,30 евро на килограм, дори с повече внимание и под 80-90 евроцента. Но за 5 килограма това прави поне 4 евро и то в много добрия случай – пак няма защо да смятаме покупателна стойност - Още: След 4 години война: Цените на храните в Украйна ни сложиха в малкия си джоб (СРАВНЕНИЕ)

За финал – малко тиквички. 1,99 евро, ако не са био, 2,99 евро ако са. В София може да уцелиш някъде и малко под 1 евро на килограм, но по-скоро отиват към границата 1,30-1,40 евро. Ако обаче са био, цената вече минава в диапазон поне 3 евро за килограм та до 4,50-4,60 евро за килограм. Което значи, че във Виена можеш да си купиш със по-скромна средна заплата около 1220 – 1830 килограма тиквички, а в София – около 1000 – 1100 килограма. Разбира се, не говорим тиквичките да са био - ОЩЕ: Плодовете и зеленчуците в Солун в пъти по-евтини от тези в България: Сравнение на цените (СНИМКИ)

И така, какво ще сготвите за вечеря? Докато мислите, оставяме ви да гледате вкусни сандвичи от Виена и цените им - ако искате, направете си сравнение, вече знаете как:

СНИМКИ: Actualno.com/Ивайло Ачев